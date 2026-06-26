Prețurile țigărilor în Bulgaria vor crește începând din august, pe măsură ce guvernul avansează cu o creștere treptată a accizelor la produsele din tutun, conform previziunilor bugetare pe termen mediu ale Ministerului Finanțelor pentru perioada 2026-2028, scrie Novinite.

Prima ajustare a prețurilor este programată pentru august, când se așteaptă ca prețul unui pachet de țigări să crească cu aproximativ 13 eurocenți. Sunt planificate apoi încă două creșteri suplimentare: 12 eurocenți pe pachet începând cu martie 2027, respectiv 12 eurocenți, din ianuarie 2028.

Scumpirea țigărilor în Bulgaria va afecta și foarte mulți români. De mulți ani, există un adevărat turism al românilor care se duc până în Bulgaria pentru a-și cumpăra țigări, întrucât acestea sunt și cu peste 10 lei mai ieftine decât în România.

Creșterea accizei la tutun va aduce peste 341 milioane de euro la bugetul Bulgariei

Oficialii bulgari spun că modificările fac parte dintr-o strategie fiscală mai amplă, care vizează creșterea veniturilor statului. Previziunile actualizate prezintă o serie de măsuri menite să consolideze veniturile bugetare în următorii trei ani, impozitarea tutunului fiind identificată ca unul dintre cei mai importanți contribuitori.

Potrivit Ministerului Finanțelor, se așteaptă ca accizele mai mari la produsele din tutun să genereze venituri suplimentare substanțiale. Impactul preconizat este estimat la aproximativ 155,9 milioane de euro numai în 2026 și la aproximativ 341,4 milioane de euro pe întreaga perioadă de prognoză.

Cota actuală a accizei pentru 1.000 de țigări este de 113,51 euro. De la 1 august, aceasta va crește la 120 de euro, ceea ce se traduce în creșterea raportată de 13 cenți per pachet.