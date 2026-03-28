Se pregătesc să decoleze săptămâna viitoare și să scrie un nou capitol în explorarea spațiului cosmic.

Primul echipaj uman care va înconjura Luna după mai bine de o jumătate de secol a fost primit cu ropote de aplauze la Kennedy Space Center. La câțiva pași de ei era racheta impunătoare, de 98 de metri înălțime, pregătită să îi ducă spre satelitului natural al Pământului peste câteva zile.

Christina Koch, membră a echipajului Artemis II: Vom fi la o distanță cuprinsă între 6.400 și 9.700 de kilometri de suprafața Lunii, mult mai departe decât majoritatea misiunilor Apollo. Există și un aspect extraordinar și cu adevărat spectaculos în timpul acestei misiuni: dacă lumina va fi favorabilă — așa cum ne așteptăm, mai ales în această fereastră de lansare — vom avea ocazia să vedem părți îndepărtate ale Lunii cu ochiul liber, zone care nu au mai fost observate vreodată de oameni.

Când are loc lansarea

Cei patru astronauți, 3 americani și un canadian, au stat în carantină aproape două săptămâni, pentru a se asigura că rămân sănătoși. Acum își vor petrece restul timpului la Centrul Spațial Kennedy.

NASA speră ca mult-așteptata lansare să aibă loc miercuri. Dacă vremea nu va permite, vor mai fi ocazii pentru decolare în primele șase zile din luna aprilie, apoi o nouă fereastră - abia peste aproape o lună.

Conform planului, călătoria până la Lună și înapoi va dura 10 zile. Din cabina capsulei spaţiale, astronauţii vor documenta suprafaţa selenară, inclusiv în zone care nu au fost văzute până acum.

Misiunea Artemis 2 se va încheia cu o amerizare în Pacific.