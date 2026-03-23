Sistemul de lansare spațială (SLS), înalt de 98 de metri și nava spațială Orion au parcurs o distanță de șase kilometri de la hala de asamblare până la platforma 39B de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, scrie BBC.

Mutarea vine după ce o problemă cu sistemul de heliu al rachetei a forțat NASA să renunțe la o încercare de lansare în martie și să readucă vehiculul în interior pentru reparații.

Inginerii spun că problema a fost rezolvată și speră că o serie de teste finale la platformă vor confirma că racheta este pregătită pentru o fereastră de lansare la începutul lunii aprilie.

La ora 00:20, ora locală (04:20 GMT), în întuneric, racheta SLS a ieșit din Clădirea de Asamblare a Vehiculelor (VAB) – una dintre cele mai mari clădiri din lume – și și-a început drumul lent spre coasta Atlanticului.

Cu o înălțime de aproape 100 de metri, mai mare decât turnul cu ceas Big Ben, racheta și platforma sa de lansare cântăresc aproximativ 5.000 de tone. Acestea au fost transportate de Crawler-Transporter-2, un vehicul cu șenile, asemănător unui tanc, construit de NASA în 1965 pentru a transporta rachetele Saturn V Luna către platforma de lansare.

Viteza sa maximă este de aproximativ 1 mph (1,6 km/h), iar pe curbe și pe rampa ușoară către platforma de lansare se deplasează și mai încet, astfel încât călătoria de patru mile poate dura până la 12 ore.

Viteza de melc este intenționată: ca și cum ar transporta o vază Ming prețioasă, mișcarea lentă și blândă reduce solicitările asupra rachetei și turnului de lansare, care valorează miliarde de dolari. Viteza redusă oferă, de asemenea, echipelor de zbor cea mai bună șansă de a observa și opri orice mișcare nedorită a ceea ce este, de fapt, un zgârie-nori mobil.

Acum, la platforma de lansare, inginerii vor petrece câteva zile verificând dacă reparațiile efectuate în VAB au funcționat conform planului și dacă nimic nu s-a deplasat în timpul transportului lent către platformă. Ei vor reconecta turnul de lansare la vehicul și vor efectua teste de presiune pe sistemul de heliu care a cauzat problema anterioară.

Controlorii vor repeta, de asemenea, anumite etape ale numărătoarei inverse, trimițând comenzi prin aceleași computere și rețele care vor fi utilizate în ziua lansării, dar fără a umple rezervoarele cu combustibil.

Odată ce aceste teste vor fi finalizate, echipa de management al misiunii NASA se va reuni cu câteva zile înainte de prima oportunitate de lansare, pe 1 aprilie, pentru a analiza datele și a decide dacă se va continua.

Echipajul misiunii Artemis II – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen – a intrat în carantină înainte de zbor și se va deplasa în Florida cu puțin timp înainte de lansare pentru a participa la diverse repetiții, inclusiv îmbrăcarea costumelor spațiale și deplasarea către platforma de lansare.

NASA pregătește posibilități de lansare în prima săptămână a lunii aprilie pentru această misiune de zece zile, care va efectua o orbită în jurul părții ascunse a Lunii înainte de a se întoarce pe Pământ.

Este a doua oară când racheta Artemis II face deplasarea către platforma de lansare. În martie, NASA a fost nevoită să o returneze la clădirea de asamblare după ce, în timpul unui test de alimentare cu combustibil, a fost detectată o întrerupere a fluxului de heliu către treapta superioară.

Heliul este utilizat pentru presurizarea rezervoarelor de combustibil, iar orice defecțiune a acestui sistem ar putea afecta performanța motorului treptei superioare sau drenarea în condiții de siguranță a combustibilului.

În loc să continue, managerii au optat să renunțe la fereastra de lansare planificată și să returneze SLS la VAB, astfel încât inginerii să aibă acces deplin la zona cu probleme, în loc să încerce să investigheze în timp ce racheta se afla pe platformă.

În interiorul clădirii VAB, s-au ridicat platforme de lucru în jurul etajului superior, pentru ca specialiștii să poată ajunge la supapele și conductele din circuitul de heliu. Inginerii au înlocuit componentele suspecte, au schimbat bateriile din mai multe sisteme critice și apoi au repetat testele pentru a confirma că defecțiunea a fost remediată.

După analizarea datelor, conducerea NASA a aprobat o a doua deplasare a rachetei și următoarea fază de verificări, care vor avea loc la platforma de lansare. Dacă aceste teste se vor desfășura fără incidente, Artemis II va deveni prima misiune cu echipaj din cadrul programului.

Acest lucru va deschide calea pentru un alt zbor de testare cu echipaj, Artemis III, pe orbita Pământului – programat pentru 2027 – înainte de Artemis IV, care este planificat pentru 2028 și are ca obiectiv ca astronauții să pună piciorul pe Lună.

Pentru prima oportunitate de lansare a misiunii Artemis II, NASA vizează ora 18:24, ora de vară a Coastei de Est, pe 1 aprilie, adică ora 23:24 în Marea Britanie. Dacă această încercare va fi amânată, următoarele ferestre de lansare sunt prevăzute pentru 2, 3, 4, 5 și 6 aprilie. Dacă acestea vor fi ratate, ultima oportunitate a lunii ar fi pe 30 aprilie.