China se pregătește să deschidă cel mai înalt pod din lume. Se ridică la 625 de metri

În China se fac ultimele pregătiri pentru ca cel mai înalt pod din lume să fie dat în circulație.

Structura se ridică la 625 de metri. Are o lungime de aproape trei kilometri și traversează un râu din spectaculosul canion Huajiang aflat în sud-vestul țării.

Lucrările au durat trei ani și duminică va avea loc deschiderea oficială.

Între timp niciun detaliu nu a fost lăsat la voia întâmplării.

S-au făcut inclusiv teste de lumini pentru ca impozanta construcție să facă impresie și pe timp de noapte.

