Are înălțimea unui bloc cu 13 etaje și plutește. China a lansat cea mai puternică turbină eoliană din lume

China a lansat cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, o structură asemănătoare unui dirijabil, înaltă cât un bloc cu 13 etaje și capabilă să producă un MW de energie electrică.

O „bancă de energie” gigantică, planantă, ar putea ajuta comunitățile să se deconecteze de la rețeaua electrică în timpul penelor de curent și ar putea consolida rolul de lider al Chinei în energia verde, scrie South China Morning Post (SCMP).

China a lansat cu succes cea mai mare și mai puternică turbină eoliană plutitoare din lume, o piatră de hotar care ar putea aduce energie verde mai ieftină și mai fiabilă și ar putea consolida rolul de lider al țării în tranziția globală către energia curată.

Între 19 și 21 septembrie, turbina S1500, asemănătoare unui dirijabil - de dimensiunea unui teren de baschet și înaltă cât o clădire cu 13 etaje - a devenit prima turbină de acest fel care a generat un megawatt de putere în timpul unui zbor de testare într-un sit deșertic din regiunea Xinjiang, în vestul Chinei.

Testul a implicat asamblarea în condiții deșertice, verificări ale presiunii și lansarea și recuperarea în vânturi puternice, atât ziua, cât și noaptea. „Toate obiectivele planificate au fost atinse”, potrivit start-up-ului Sawes Energy Technology, cu sediul la Beijing, unul dintre principalii dezvoltatori ai proiectului.

Turbinele eoliene aeriene plutesc pe învelișuri cu heliu

Dun Tianrui, CEO-ul și proiectantul șef al companiei, a numit-o „un pas critic către punerea produsului în practică”. El a spus că teste suplimentare vor fi efectuate în diferite regiuni și medii din întreaga țară, producția de masă fiind programată pentru 2026, iar primele unități fiind așteptate să se conecteze la rețea în același an.

„Scopul nostru este să facem din energia eoliană aeriană o parte cheie a energiei curate la prețuri accesibile și să contribuim cu o soluție chinezească la tranziția energetică mondială”, a spus Dun.

Spre deosebire de turbinele eoliene care ies din pământ ca niște roți de vânt gigantice, turbinele eoliene aeriene plutesc pe învelișuri umplute cu heliu care ridică generatoarele în cer, transportând electricitatea înapoi prin cabluri de mare putere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













