„Consiliul şi Parlamentul au ajuns la un acord privind punerea în aplicare a dispoziţiilor referitoare la taxele vamale din declaraţia comună" UE-Statele Unite, adoptată pe 21 august 2025, a scris preşedinţia într-un comunicat.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat UE cu noi taxe vamale dacă ratificarea acestui acord nu va avea loc înainte de 4 iulie.

„UE și Statele Unite împărtășesc cea mai mare și integrată relație economică din lume. Menținerea unui parteneriat transatlantic stabil, previzibil și echilibrat este în interesul ambelor părți. Astăzi, Uniunea Europeană își respectă angajamentele. Suntem și vom rămâne un partener de încredere și fiabil în comerțul global. Ne-am asigurat că acordul include garanții solide pentru protejarea intereselor europene, a companiilor și a lucrătorilor”, a declarat Michael Damianos, ministrul Energiei, Comerțului și Industriei al Republicii Cipru.

Primul regulament (principal) elimină taxele vamale rămase pentru bunurile industriale americane și oferă acces preferențial pe piață, inclusiv prin contingente tarifare (TRQ) și tarife reduse pentru anumite produse din pește și fructe de mare din SUA, precum și pentru produse agricole nesensibile. Al doilea regulament vizează extinderea suspendării taxelor pentru importurile de homar, inclusiv homar procesat, se arată într-un comunicat de presă.

Consolidarea prevederilor privind suspendarea

Acordul întărește, de asemenea, condițiile în care Comisia poate suspenda total sau parțial aplicarea regulamentului printr-un act de punere în aplicare. Acest lucru se poate întâmpla dacă Statele Unite nu își respectă angajamentele asumate prin Declarația Comună, dacă subminează obiectivele acesteia sau perturbă relațiile comerciale și investiționale cu UE, inclusiv prin discriminarea sau vizarea operatorilor economici europeni. Mecanismul de suspendare poate fi activat și atunci când există indicii suficiente că astfel de acțiuni ar putea avea loc în viitor.

În plus, Comisia este împuternicită să suspende concesiile privind produsele din oțel și aluminiu exportate către SUA dacă, până la 31 decembrie 2026, SUA continuă să aplice tarife mai mari de 15% pentru produsele derivate din oțel și aluminiu importate din UE.

UE a convenit asupra introducerii unei clauze de expirare, potrivit căreia regulamentul va înceta să se aplice la sfârșitul anului 2029, dacă nu vor fi luate măsuri suplimentare.

Reacția Ursulei von der Leyen

„O înțelegere este o înțelegere, iar UE își respectă angajamentele. Salut acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la reducerea tarifelor pentru exporturile industriale ale SUA către UE. Aceasta înseamnă că, în curând, ne vom îndeplini partea care ne revine din Declarația comună UE-SUA, așa cum am promis. Fac acum apel la colegiuitori să acționeze rapid și să finalizeze procesul. Împreună, putem asigura un comerț transatlantic stabil, previzibil, echilibrat și reciproc avantajos”, a transmis Ursula von der Leyen.