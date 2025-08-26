Ucrainenii între 18 şi 22 ani primesc permisiunea de a părăsi țara. „Guvernul a actualizat procedura de trecere a frontierei”

Stiri externe
26-08-2025 | 19:50
Soldați Ucraina
Shutterstock

Autorităţile ucrainene au anunţat marţi că le vor permite bărbaţilor cu vârsta între 18 şi 22 de ani să părăsească ţara pentru a merge în străinătate, o relaxare a legii marţiale aflate în vigoare din cauza invaziei ruse, relatează AFP.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Până acum, de la începutul războiului în februarie 2022, bărbaţii cu vârsta între 18 şi 60 de ani aveau interdicţia de a părăsi Ucraina, cu câteva excepţii. Mii dintre ei încearcă să facă acest lucru ilegal în fiecare an, uneori punându-şi viaţa în pericol.

"Guvernul a actualizat procedura de trecere a frontierei naţionale. Bărbaţii cu vârsta între 18 şi 22 de ani vor putea trece frontiera fără restricţii în timpul legii marţiale", a anunţat pe Telegram prim-ministrul Iulia Sviridenko.

Potrivit acesteia, decizia li se aplică tuturor cetăţenilor cu vârsta din categoria vizată, inclusiv celor "care se află în prezent în străinătate" şi care pot, prin urmare, să se întoarcă în Ucraina şi să plece din nou liber.

"Vrem ca ucrainenii să îşi păstreze legăturile cu Ucraina cât mai mult posibil", a explicat premierul.

Citește și
vladimir putin donald trump alaska
SUA au negociat cu Rusia relaxarea sancțiunilor, în timp ce Trump îl amenință pe Putin cu măsuri mai dure

Tinerii nu sunt vizați de mobilizarea militară

Tinerii cu vârsta între 18 şi 22 de ani nu sunt vizaţi de mobilizarea militară, vârsta minimă fiind redusă în aprilie 2024 la 25 de ani.

Armata a introdus, în schimb, un contract însoţit de stimulente financiare pentru această categorie de populaţie masculină, dar măsura nu a avut succesul scontat.

Peste 5,6 milioane de ucraineni s-au refugiat în străinătate, dintre care cea mai mare parte în Europa, conform statisticilor ONU.

De ce au explodat facturile la energie. Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței sunt cu ochii pe furnizori

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, razboi,

Dată publicare: 26-08-2025 19:50

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
Negocieri secrete SUA–Rusia: acorduri energetice propuse pentru a impulsiona pacea în Ucraina
Stiri externe
Negocieri secrete SUA–Rusia: acorduri energetice propuse pentru a impulsiona pacea în Ucraina

Oficialii guvernamentali americani şi ruşi au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună pe tema păcii în Ucraina, potrivit a cinci surse familiarizate cu discuţiile citate de Reuters.

SUA au negociat cu Rusia relaxarea sancțiunilor, în timp ce Trump îl amenință pe Putin cu măsuri mai dure
Stiri externe
SUA au negociat cu Rusia relaxarea sancțiunilor, în timp ce Trump îl amenință pe Putin cu măsuri mai dure

Oficiali guvernamentali americani şi ruşi au discutat mai multe acorduri energetice pe marginea negocierilor din această lună, care au vizat realizarea păcii în Ucraina, potrivit declaraţiilor a cinci surse familiarizate cu discuţiile, relatează Reuters.

Zelenski caută sprijin american pentru negocieri. Lavrov: Ucraina trebuie să rămână neutră și fără arme nucleare
Stiri externe
Zelenski caută sprijin american pentru negocieri. Lavrov: Ucraina trebuie să rămână neutră și fără arme nucleare

Volodimir Zelenski a anunțat noi discuții cu emisarul american Keith Kellogg privind posibile negocieri de pace cu Rusia. La rândul său, Donald Trump a anunțat că a vorbit din nou cu Vladimir Putin, dar nu a dat detalii.

Trump a explicat în trei cuvinte de ce Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski
Stiri externe
Trump a explicat în trei cuvinte de ce Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că nu a discutat despre garanţii specifice de securitate pentru Ucraina, după încheierea războiului, dar a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini acest stat, relatează Reuters.

Woody Allen: ”Rusia a devenit minunată”. Cineastul acuzat că și-a violat fiica, invitat de onoare la festivalul din Moscova
Stiri externe
Woody Allen: ”Rusia a devenit minunată”. Cineastul acuzat că și-a violat fiica, invitat de onoare la festivalul din Moscova

Ucraina a denunțat luni participarea prin videoconferință a celebrului regizor american Woody Allen la Festivalul Internațional de Film de la Moscova, considerând că acțiunea cineastului reprezintă ”o insultă” la adresa victimelor invaziei ruse.  

Recomandări
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE. Mihaiu: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”
Stiri Politice
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE. Mihaiu: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”

Radu Mihaiu, preşedintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, spune că a primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59