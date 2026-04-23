Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, joi, prin apel la 112, cu privire la faptul că o fetiţă a murit într-o ambulanţă.

”Din primele cercetări la faţa locului a reieşit faptul că, în această dimineaţă, minora s-ar fi simţit rău, moment în care mama acesteia ar fi decis să o transporte cu autoturismul personal, din localitatea Valu lui Traian, la medicul de familie din municipiul Constanţa. Pe drum, starea fetiţei s-ar fi agravat, astfel că mama a apelat numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, solicitând o ambulanţă, cu care s-a întâlnit pe DN 3, iar echipajul medical a început manevrele de resuscitare, din nefericire fără rezultat”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.

Poliţiştii au deschis dosar penal, iar cercetările sunt continuate în acest caz.