Ucrainenii au aruncat aeroporturile rusești în haos. Unsprezece aeroporturi paralizate temporar după o serie de atacuri

Din cauza riscului de atacuri cu drone, în noaptea de 17 octombrie au fost impuse restricții de zbor pe aeroporturile din Kaluga, Samara, Krasnodar, Soci, Ulianovsk, Nijnekamsk, Nijni Novgorod, Iaroslavl, Kazan, Ijevsk și Ufa.

Toate aeroporturile rusești au revenit la normal până la ora 7:15 AM, ora României, potrivit purtătorului de cuvânt al Agenției Federale de Transport Aerian (Rosaviatsiya), Artem Korenyako, citat de publicația independentă Meduza.

Ministerul rus al Apărării a raportat doborârea a 61 de drone ucrainene (inclusiv 32 de drone distruse, potrivit armatei ruse, deasupra Crimeii anexate).

Departamentul militar a anunțat că 13 drone au fost doborâte deasupra regiunii Krasnodar, șase deasupra Mării Negre, cinci deasupra regiunii Briansk, câte două deasupra regiunilor Tula și Moscova și câte una deasupra regiunii Kursk.

