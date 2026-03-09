Turcia, Emiratele Arabe Unite și Qatar spun că au interceptat din nou rachete iraniene, lansate după ce Teheranul l-a numit pe noul lider suprem, Mojtaba, fiul ayatollahului Ali Khamenei, ucis acum 9 zile.

Iar un fost ambasador american în Australia crede că trimiterea trupelor americane la sol în Iran este o chestiune de zile. Chiar dacă Donald Trump a declarat că nu este nici pe departe pregătit să ia această decizie.

Aviația isreliană a continuat bombadamentele la Teheran, dar și în restul țării Iran - unde susține că au fost peste 3.400 de lovituri doar săptămâna trecută. Au continuat raidurile și la Beirut.

În privința operațiunii americane ”Furia Epică” planurile se complică...

”Major Garrett: Este posibil să atingem obiectivele stabilite de președintele Trump dacă nu localizăm, nu obținem și nu extragem uraniul îmbogățit la nivel militar deținut de Iran?

Pete Hegseth: În ceea ce privește cum abordăm opțiunea nucleară, ne vom asigura că ambițiile lor nucleare nu vor fi niciodată realizate.

Major Garrett: O vom neutraliza noi înșine? Oamenii întreabă: trupe pe teren, fără trupe pe teren, patru săptămâni, două săptămâni, șase săptămâni, intrăm, nu intrăm?

Pete Hegseth: Președintele Trump știe, eu știu - dar nu spui inamicului, nu spui presei, nu spui nimănui care sunt limitele tale într-o operațiune. Suntem pregătiți să mergem atât cât trebuie pentru a avea succes”.

Un fost ambasador american în Australia crede că desfășurarea unor soldați americani în Ira, este iminentă.

Noul ayatollah și-a făcut o avere uriașă din firme fantomă

Joe Hockey: ”Nu m-ar surprinde dacă până la sfârșitul săptămânii viitoare am vedea trupe americane pe teren”.

”Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, fie ca Dumnezeu să‑l apere, a fost numit și prezentat ca al treilea conducător al sistemului sacru al Republicii Islamice Iran”.

Sfidând bombardamentele, iranienii au sărbătorit în stradă desemnarea noului lider suprem.

Cosmin Stan: ”Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este unul dintre cei șase copii ai fostului lider suprem, ucis pe 28 februarie. Este cleric de nivel mediu, educat în seminariile din Qom, și nu a deținut niciodată o funcție guvernamentală, dar, potrivit Bloomberg, a reușit să strângă o avere uriașă, după ce a creat vaste rețele de companii-fantomă în străinătate. Analiștii spun că Mojtaba și-a construit treptat influența în cadrul instituțiilor politice, de securitate și clericale ale regimului. Legăturile strânse cu Gărzile Revoluționare și instituțiile de securitate iraniene i-ar fi adus acum, de fapt, numirea în funcția supremă deși el nu deține nici măcar rangul de ayatollah”.

Diana Magnay: ”Se poate spune că el este chiar mai radical decât a fost tatăl său, ceea ce nu este deloc un semn bun pentru modul în care ar putea evolua acest război. A avut un rol mai degrabă din culise în biroul tatălui său, însă acolo a ajuns să controleze un fel de nod central de legătură între clericii militanți, între Garda Revoluționară și milițiile Basij. În ultimele decenii, el a fost responsabil pentru integrarea Gărzii Revoluționare în toate structurile statului - în politică, în economie (unde controlează părți mari din economie) și în aparatul de securitate”.

Gen. (ret.) David Petraeus, fost director CIA: ”Presupunem că el va reprezenta o continuare a ceea ce a fost tatăl său, adică un cleric ideologic foarte dur”.

”La dispoziția dumneavoastră, Sayyid Mojtaba" - este, potrivit armatei islamice, mesajul scris de noul lider suprem pe o rachetă lansată spre Israel. Un proiectil dintr-o nouă salvă de rachete și drone. Proiectile lansate ar fi conținut inclusiv muniție cu dispersie.

Putin s-a grăbit să-l felicite primul pe noul lider suprem iranian

În Israel, în mai multe locuri, au căzut resturi de la rachetele iraniene interceptate. Au fost și victime, cel puțin doi morți și mai mulți răniți.

Iranul continuă să atace și țările arabe vecine. Explozii de la sistemele de interceptare se aud continuu în statele din Golf. În Bahrain, 32 de oameni au fost răniți. Potrivit autorităților, de la începutul războiului, doar în Bahrain au fost distuse 86 de rachete și aproximativ 150 de drone. Liderii din Golf sunt furioși că țările lor au fost atrase în conflict.

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, premierul din Qatar: ”Există unele justificări și pretexte pe care le-au folosit (Iranul) pentru a justifica aceste atacuri asupra statului Qatar și altor țări, ceea ce este complet inacceptabil. Este un mare sentiment de trădare. Ne arată că atacurile au fost planificate dinainte. Imediat după ce războiul a început, poate la o oră după începerea ostilităților, Qatar și celelalte țări din Golf fiind atacate imediat”.

Armata islamică a Iranului susține că este pregătită pentru un război de lungă durată.

Eyal Zamir, Israel's army chief of staff: ”Trebuie să arătăm perseverență și răbdare. Va dura mult timp, trebuie să fim pregătiți pentru asta, și, oricât va dura, va dura”.

Ali Mohammad Naini, spokesperson for the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC): ”Arsenalul nostru de rachete grele - rachete balistice și de croazieră - precum și diverse drone și nave de atac a fost pregătit în conformitate cu cerințele unui război de amploare și de durată. Forțele noastre armate sunt pe deplin pregătite să susțină cel puțin șase luni de război la scară largă și de intensitate ridicată, în ritmul actual”.

Comandamentul Central al SUA a susținut că lansările Teheranului "au scăzut rapid" și sunt cu 80% sub nivelul la care se aflau în primele zile ale războiului.

Însă, este plauzibil, având în vedere ceea ce știm despre numărul de rachete cu care au început iranienii, că le păstrează în rezervă. Trebuie să-și facă un calcul, privind cele despre care știu că vor fi doborâte și cele pe care le vor mai avea disponibile.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a grăbit să-l felicite pe Motjaba Khameni, că a devenit noul lider suprem al Iranului.