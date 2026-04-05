„Kushner, Witkoff, [senatorul republican] Lindsey Graham — aceștia sunt cei așteptați să vină. Cine altcineva va mai fi prezent — vom vedea”, a declarat Kyrylo Budanov pentru Bloomberg, sâmbătă.

Vizita ar putea avea loc la scurt timp după Paștele ortodox, sărbătorit pe 12 aprilie, a adăugat Budanov.

Casa Albă nu a comentat declarațiile acestuia. Bloomberg citează un oficial american care a spus că o posibilă deplasare a lui Witkoff și Kushner în Ucraina este în discuție, dar nu a fost încă confirmată.

Trump a exercitat presiuni asupra lui Zelenski pentru a accepta un acord de încheiere a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care ar putea include cedarea unor teritorii, a declarat liderul ucrainean pentru Reuters luna trecută. Zelenski a spus, în interviul din 25 martie, că Washingtonul ar fi condiționat oferirea de garanții de securitate de cedarea întregii regiuni Donbas către Rusia.

Secretarul de stat american Marco Rubio a respins pe 27 martie această afirmație, spunând că SUA nu au impus o astfel de condiție în discuțiile cu Ucraina. „Este o minciună”, a declarat Rubio. „Este regretabil că spune asta, pentru că știe că nu este adevărat și nu asta i s-a transmis.”

Cedarea regiunii Donbas a făcut parte dintr-un plan controversat în 28 de puncte prezentat de SUA atât Kievului, cât și Moscovei anul trecut. Conform acestui plan, Ucraina ar urma să organizeze alegeri în termen de 100 de zile după încheierea războiului.

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că războiul SUA în Iran ar putea distrage atenția de la Ucraina. „Trebuie să recunoaștem că nu suntem prioritatea în acest moment”, a declarat el pentru Associated Press sâmbătă. „De aceea mă tem că un război lung [în Orientul Mijlociu] ne va reduce sprijinul.”