„Fiara din Balcani” nu scapă din închisoare. Tribunalul Dolj a decis că Passaris nu poate fi eliberat condiționat

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
60215193

Supranumit „Fiara din Balcani”, grecul Konstantinos Passaris va rămâne în închisoare, după ce Tribunalul Dolj i-a respins definitiv cererea de eliberare condiționată. 

autor
Vlad Dobrea

Instanța a apreciat că, deși a executat peste 24 de ani de detenție, condamnatul pe viață nu a oferit suficiente dovezi de îndreptare pentru a putea fi eliberat.

Decizia instanţei vine după ce Passaris primise o soluţie nefavorabilă şi la Judecătoria Craiova, în iunie 2026.

Conform documentelor depuse din instanţă, Passaris se află în închisoare de peste 24 de ani pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav, iar pentru a fi eliberat condiţionat trebuie să execute minim 20 de ani.

Judecătorul spune însă că Passaris nu îndeplineşte alte condiţii pentru a fi eliberat din Penitenciarul Craiova.

În primul rând, el ar trebui să fie "stăruitor în muncă, disciplinat şi să dea dovezi temeinice de îndreptare", ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale.

"Instanţa reţine că, pe durata executării pedepsei, persoana privată de libertate a fost sancţionată disciplinar de 9 ori pentru abateri disciplinare diverse şi recompensat de 9 ori cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate anterior şi de 41 de ori cu suplimentarea drepturilor. A parcurs 13 programe educaţionale, 4 programe de asistenţă psihologică şi 3 programe de asistenţă socială obligatorii. De asemenea, a participat la 5 programe moral religioase, la 11 activităţi psihologice, la 3 activităţi sociale şi la 116 activităţi educaţionale, facultative. A refuzat un program de asistenţă psihologică obligatoriu, pe care l-a parcurs ulterior, şi o consiliere moral religioasă. A fost exclus de la un campionat sportiv. A fost selecţionat pentru patru vizite în comunitate. A beneficiat de consiliere educaţională, psihologică şi socială, îndeplinind recomandările din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică. Fiind avute în vedere aceste menţiuni, instanţa apreciază că persoana privată de libertate a adoptat o conduită relativ normală în decursul executării hotărârii penale, conformă regulilor de deţinere, însă nu s-a remarcat prin comportamentul său în asemenea măsură încât să creeze convingerea instanţei în sensul că s-a atins scopul pedepsei, acela de a asigura o transformare a persoanei condamnate, prin înlăturarea acelor deprinderi ce au constituit factori declanşatori în executarea activităţii ilicite", explică judecătorul care i-a respins cererea.

Passaris a fost găsit vinovat în România, în iulie 2003, de uciderea unei casiere şi a unui agent de pază la un centru de schimb valutar din Bucureşti.

În februarie 2001, el a reuşit să evadeze dintr-un spital din Atena, după ce i-a ucis pe cei doi poliţişti care-l escortau. Mai era acuzat de uciderea a cel puţin altor două persoane în Grecia. 

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Sursa: Agerpres

Etichete: Konstantinos Passaris, inchisoare,

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