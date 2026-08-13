O cafenea modernă, cu cafea de specialitate infuzată cu uleiuri esențiale, funcționează astăzi în locul care, nu cu mult timp în urmă, era casa unui profesor pensionar. Povestea se petrece în Lizu, un sat vechi de câteva secole din provincia chineză Zhejiang, devenit între timp un exemplu de revitalizare rurală, scrie CNA.

Fang Hao Tong, în vârstă de 77 de ani, și-a prezentat locuința unui reporter CNA și a arătat locul unde se aflau odinioară o groapă pentru gunoi de grajd și un țarc pentru porci. În timpul verii, familia era nevoită să doarmă la etaj pentru a scăpa de țânțari.

Privind acum podelele acoperite cu covoare, operele de artă și muzica discretă din cafenea, bărbatul spune că aproape că nu îi vine să creadă cât de mult s-a schimbat locul.

„Zona aceasta este joasă, iar pământul devine foarte umed. Totul era în paragină, iar locuințele erau puține”, a povestit el.

Dintr-un sat sărac și izolat, într-o destinație pentru tineri

Transformarea satului Lizu este una dintre numeroasele schimbări produse în cadrul programului Chinei de revitalizare a zonelor rurale.

Strategia a fost introdusă pentru prima dată la Congresul Național al Partidului Comunist Chinez din 2017. Anul trecut, China a prezentat un plan amplu de revitalizare rurală care se va desfășura până în 2027, cu obiective precum dezvoltarea agriculturii și reducerea diferențelor dintre mediul urban și cel rural.

Lizu era supranumit odinioară „satul cornului de bivol”, o referire la forma îngustată a vârfului unui corn de bivol și o metaforă pentru perspectivele sale limitate.

Localitatea era săracă, izolată și considerată una dintre cele mai degradate din provincie.

Pentru Lizu, schimbarea a început în 2003, când planurile de modernizare a zonelor rurale erau încă la nivel provincial. Primele investiții au vizat infrastructura de bază, iar ulterior transformarea s-a extins către dezvoltarea activităților comerciale.

340 de tineri au revenit la sat și au deschis afaceri

Astăzi, aproximativ jumătate dintre locuitorii satului au cel mult 35 de ani.

În jur de 340 de tineri antreprenori administrează aproximativ 100 de afaceri, de la ateliere de meșteșuguri tradiționale până la magazine generale. Împreună, acestea generează venituri anuale de aproximativ 70 de milioane de yuani, echivalentul a circa 10,4 milioane de dolari.

În același timp, în sat continuă să locuiască și persoane în vârstă. Cel mai bătrân locuitor ar avea 102 ani.

„Cred că faptul că tinerii vin la sate pentru a-și începe propriile afaceri este un lucru foarte bun”, a spus Fang.

Fang a dat exemplul unei tinere antreprenoare, Pumpkin, care închiriază o parte din actuala sa locuință pentru a-și desfășura afacerea din domeniul alimentației.

„Asta arată că nu depind de alții, așteptând un salariu, la fel ca Pumpkin”, a spus el.

Cei doi se ajută reciproc la treburile gospodărești, iar Fang îi oferă ingrediente proaspete din propria fermă.