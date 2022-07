Ucraina nu semnează niciun document cu Rusia ca parte a acordului privind exportul de cereale

Însă Kievul şi Moscova vor semna în schimb acorduri paralele privind exporturile de cereale cu ONU, relatează The Guardian, conform news.ro.

Mihailo Podoliak a adăugat că orice ”provocare” din partea Rusiei cu privire la acord va fi primită cu un răspuns militar.

”Ucraina nu semnează niciun document cu Rusia. Semnăm un acord cu Turcia şi ONU şi ne asumăm obligaţii faţă de acestea. Rusia semnează un acord în oglindă cu Turcia şi ONU”, a afirmat Podoliak pe contul său de Twitter.

El a subliniat că navele ruseşti nu vor escorta transporturile cerealelor şi nu vor exista reprezentaţi ruşi în porturile ucrainene, iar ”în caz de provocări, va exista un răspuns militar imediat”

”Toate inspecţiile navelor de transport vor fi efectuate de echipe comune în apele turceşti, dacă va fi nevoie”, a conchis oficialul ucrainean.

