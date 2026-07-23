Clădirea este aproape gata, însă mai sunt necesare fonduri pentru o parte din aparatură. Lipsesc inclusiv specialiștii. Deocamdată, angajările în sistemul medical sunt blocate.

Pe șantierul viitorului Centru de Mari Arși de la Târgu Mureș, deschis în urmă cu doi ani și jumătate, este forfotă. Se lucrează la ultimele finisaje, iar în perioada următoare va începe montarea unor echipamente medicale.

Florin Crăciun, manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș: „Cu procedurile de achiziții suntem cu 60% dintre ele cu atribuirea semnată, restul de 40% sunt în diferite stadii.”

Centrul va avea săli de operație, spații pentru terapie intensivă, investigații și tratamente specializate.

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății: „Modul de organizare este identic cu cel din Bruxelles. Toate saloanele vor acomoda un singur pacient, pentru că reduce semnificativ rata infecțiilor nozocomiale și, implicit, răspândirea infecțiilor nozocomiale. Anul viitor, în prima parte a anului, vor putea intra aici primii pacienți.”

Pentru ca spitalul să poată funcționa la capacitate maximă, este nevoie de aproximativ 100 de noi specialiști. În prezent, angajările în sistemul sanitar sunt blocate. 220 de milioane de euro ne-a oferit Banca Mondială pentru a ridica Centrele de Mari Arși de la Timișoara, Târgu Mureș și București.