De asemenea, va introduce contracte de serviciu militar pe durată determinată şi de va acoperi până la 50% din posturile de infanterie şi atac cu străini, informează sâmbătă EFE.

Măsurile, anunţate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au ca scop ca salariile infanteriei să devină „cele mai mari din lume".

Salariul mediu al infanteriei din linia întâi va creşte până la aproximativ 7.000 de dolari pe lună (6.000 de euro), cu un maxim de până la 10.000 de dolari (8.640 de euro), comparativ cu 2.500 până la 3.000 de dolari (2.160 până la 2.600 de euro) în prezent pentru cei care ocupă poziţii în avangardă.

Creşterea este gândită pentru a face stimulentele mai atractive pentru recruţii care ocupă posturi cu risc mai mare.

Stimulentele economice sunt doar o parte dintr-un pachet mai larg elaborat de Mihailo Fedorov, fostul şef al Ministerului Transformării Digitale din Ucraina numit ministru al apărării în urmă cu cinci luni.

„A forţa Rusia la pace" nu este doar o chestiune de arme şi tehnologie, a afirmat Fedorov, anunţând primele măsuri, care au fost aprobate vineri de guvern.

„Este nevoie de un nou sistem de serviciu militar, bazat pe respectul pentru persoană, justiţie şi reguli clare", a subliniat el. A menţionat că se aşteaptă ca măsurile să consolideze tendinţa favorabilă Ucrainei pe câmpul de luptă.

Reforma răspunde unei cereri mai vechi a soldaţilor şi familiilor lor pentru o mai mare previzibilitate prin introducerea contractelor pe durată determinată ce garantează o perioadă de odihnă după încheiere, înlocuind serviciul actual, de facto, pe termen nedeterminat.

Contractele vor avea o durată între 6 şi 24 de luni, în timp ce perioada de scutire de la serviciul militar va fi de cel puţin şase luni şi va depinde de durata şi riscurile serviciului.

Soldaţii cu mai multă vechime vor putea începe să "părăsească treptat" rândurile la sfârşitul anului, în timp ce alţii vor avea pauze semnificativ mai lungi între contracte.

Fedorov a mai anunţat şi lansarea unui sistem digitalizat de control al misiunilor pentru a asigura o distribuire echitabilă a sarcinilor şi o transparenţă mai mare în remunerare.

Extinderea recrutărilor

După mai bine de patru ani de lupte intense şi mobilizare pe scară largă, Ucraina intenţionează să acopere între 30% şi 50% din necesarul său de trupe de infanterie şi asalt prin recrutare internaţională, a afirmat ministrul apărării.

Mii de luptători străini activează deja în armata ucraineană, cele mai numeroase contingente provenind din Columbia şi alte ţări latino-americane.

Până acum, recrutarea a fost gestionată în mare parte de unităţi individuale.

„Există anumite unităţi în care între 60% şi 80% din personal sunt voluntari străini. Contribuţia lor este greu de supraestimat", a declarat pentru EFE Dmitro Domovik, comandantul unei companii de drone din Regimentul 413 "Raid".

Despre militarii străini

Reforma va crea noi mecanisme pentru a extinde participarea străinilor.

„Am dat instrucţiuni pentru a oferi mult mai multe oportunităţi voluntarilor străini care doresc să se înroleze în armata ucraineană", a declarat preşedintele Zelenski.

Preşedintele ucrainean a asigurat că ţara dispune de fondurile necesare pentru a duce la îndeplinire reforma, deşi nu a oferit mai multe detalii.

Reforma este considerată esenţială pentru capacitatea Ucrainei de a-şi menţine apărarea pe termen lung. Deşi principalele sale elemente au fost anticipate de ceva timp, implementarea cu succes va fi cheia pentru a depăşi scepticismul în rândul soldaţilor care luptă încă din primele zile ale războiului.

Creşterea puternică a salariilor pentru infanterie ar putea, de asemenea, să creeze nemulţumiri în rândul soldaţilor din ariergardă, ale căror salarii vor creşte mai modest, a avertizat pe reţelele sale sociale Iarina Ciornohuz, voluntară care s-a înrolat în armată încă din 2020.

Salariul de bază pentru majoritatea posturilor din spatele frontului va creşte de la echivalentul a aproximativ 400 la 600 de euro pe lună.

Schimbările, care se aşteaptă să intre în vigoare în această lună, nu vor pune capăt mobilizării obligatorii, care este prevăzută să continue atât timp cât durează ostilităţile active.

Reformarea centrelor de recrutare, care au fost criticate pentru modul în care au gestionat mobilizarea şi conflictele cu populaţia civilă, va fi următoarea etapă, a anunţat vineri prim-ministrul Iulia Sviridenko.