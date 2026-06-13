Un hotel din Europa se află la granița dintre două state. Turiștii iau micul dejun într-o țară și dorm în alta

Astăzi, hotelul este o atracție turistică renumită și un simbol al unei întâlniri neobișnuite între culturi și frontiere diferite.

Imaginați-vă că adormiți în Franța și vă treziți în Elveția – sau că aveți patul amplasat chiar la granița dintre două țări. Deși pare o atracție turistică neobișnuită, aceasta este exact experiența oferită de Hotelul Arbez, situat în micul sat alpin La Cure, la granița dintre Franța și Elveția. Frontiera dintre cele două state trece prin camerele sale, prin coridoare și chiar prin unele paturi, scrie Blic.

Povestea hotelului

Povestea hotelului începe în anul 1862, când Franța și Elveția au soluționat un vechi litigiu privind Valea Dappes și au trasat o nouă frontieră prin satul La Cure. Granița traversa mai multe terenuri și clădiri, iar antreprenorul local Pontus a observat rapid oportunitatea.

Înainte ca acordul să intre în vigoare, el a construit o clădire cu trei etaje chiar pe linia viitoarei frontiere. O parte a clădirii a fost folosită ca magazin, iar cealaltă a fost transformată într-un bar. Hotelul a căpătat forma sa actuală în 1921, când a fost preluat de familia Arbez, care îl administrează și în prezent.