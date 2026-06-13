„Trebuie să aşteptăm pentru a afla data exactă a semnării. Nu va fi mâine” (duminică - n.r.), a declarat pentru IRNA purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmaïl Baghaei, care a precizat că mizează mai degrabă pe „zilele următoare”.

Baghaei a declarat că nu se poate exclude posibilitatea semnării memorandumului în zilele următoare, dar a adăugat că este necesară prudenţă în ceea ce priveşte orice comentariu referitor la data semnării, având în vedere „ezitarea” celeilalte părţi.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, al cărui guvern asigură medierea între Iran şi Statele Unite pentru a pune capăt războiului dintre cele două ţări, a declarat mai devreme că un acord de pace va fi „probabil” finalizat în următoarele 24 de ore.