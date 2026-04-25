Partea română a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian și a transmis un protest oficial, calificând incidentul drept o amenințare gravă la adresa suveranității și securității naționale.

"Din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat astăzi, 25 aprilie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spaţiului aerian de către o dronă rusească purtând încărcătură explozivă şi prăbuşirea acesteia în cursul nopţii trecute într-o zonă locuită din municipiul Galaţi. Partea română a condamnat violarea spaţiului aerian al României şi a exprimat protestul hotărât faţă de acest act inacceptabil, care reprezintă o încălcare a suveranităţii României, precum şi o escaladare serioasă a securităţii regionale. De asemenea, a atras atenţia asupra riscurilor de o deosebită gravitate pentru securitatea şi siguranţa cetăţenilor români", se arată într-un comunicat de presă emis de MAE.

Potrivit sursei citate, s-a solicitat încă o dată părţii ruse să înceteze atacurile împotriva Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România, "care au consecinţe extrem de serioase şi asupra ţării noastre".

"În cadrul convocării ambasadorului rus a fost reamintită responsabilitatea exclusivă a Federaţiei Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei. Partea rusă îşi încalcă flagrant şi sistematic obligaţiile fundamentale legate de respectarea suveranităţii, integrităţii teritoriale, securităţii şi păcii. Agresiunea neprovocată şi războiul ilegal la scară amplă pe care Rusia le duce de peste patru ani împotriva unui stat suveran reprezintă o ameninţare persistentă şi gravă nu doar la adresa Ucrainei, ci şi a întregii regiuni a Mării Negre", precizează MAE.

Ministerul Afacerilor Externe, în coordonare cu celelalte instituţii relevante, menţine un dialog constant cu partenerii şi Aliaţii, informând în timp real cu privire la evoluţiile situaţiei, anunţă instituţia.