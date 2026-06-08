Băncile din România amendate cu 3,73 de miliarde de lei de către Consiliul Concurenței pentru că s-ar fi înțeles între ele să stabilească un indice ROBOR cât mai ridicat reacționează rând pe rând și spun că vor contesta sancțiunea în instanță.

BT, BRD, CEC Bank, Raiffeisen Bank și BCR își afirmă, astfel, nevinovăția în cazul amenzii record de 3,73 de miliarde de lei anunțate duminică de Consiliul Concurenței, care a sancționat 10 bănci din România, sub acuzația că s-ar fi coordonat pentru a impune un nivel cât mai ridicat al ROBOR, indicele interbancar în funcție de care se stabilesc dobânzile bancare ale creditelor.

”Ne reafirmăm nevinovăția, decizia nu are nicio fundamentare. Dincolo de implicațiile financiare, suntem determinați să ne apărăm reputația”, a transmis luni Banca Transilvania.

Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România și a primit cea mai mare amendă în cadrul acțiunii Consiliului Concurenței: 875,74 milioane lei în nume propriu, plus 85,03 milioane lei în numele OTP Bank, pe care a preluat-o între timp.

BT susține că amenzile aplicate de Consiliul Concurenței vor duce chiar la reducerea șanselor de relansare economică a României și anunță că va ataca decizia CC în instanță.

”Consiliul Concurenței a permis băncilor accesul la minuta ședinței de deliberare din cadrul investigației ROBOR, aceasta fiind doar una din numeroasele etape care urmează să fie parcurse în cadrul procedurii.

Cu toate că Banca Transilvania nu a primit, până la momentul publicării acestor informații, comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancționare, totuși am luat act din presă, contrar oricăror uzanțe și reguli de procedură, despre cuantumul amenzilor aplicate băncilor în cadrul acestei investigații, respectiv sancționarea Băncii Transilvania cu o amendă în cuantum de 875,74 milioane lei (în nume propriu), respectiv cu o amendă de 85,03 milioane lei (aferentă OTP Bank România).

Banca Transilvania așteaptă, în continuare, comunicarea oficială scrisă a deciziei de sancționare și motivarea acesteia”, a transmis Banca Transilvania.

BT: Decizia CC reduce șansele relansării economice imediate

”Respingem vehement concluziile raportului, ne reafirmăm nevinovăția și considerăm că decizia nu are nicio fundamentare și nicio bază reală. Dincolo de implicațiile financiare, suntem determinați să ne apărăm reputația.

Anunțăm că, odată cu confirmarea oficială a deciziei și a motivării acesteia, vom iniția demersurile legale de contestare a acesteia la Curtea de Apel București. Totodată, suntem pregătiți să ne adresăm oricăror instanțe sau autorități competente, interne și internaționale, pentru deplina protejare a drepturilor noastre.

Împreună cu juriștii interni, avocații externi și auditorii, suntem convinși că există premise solide pentru obținerea unei decizii favorabile în instanță, demontând complet acuzațiile Consiliului. Avem încredere deplină în procesul de justiție din România.

Considerăm că, pe fond, propunerea de sancționare a Băncii Transilvania ignoră atât cadrul legal aplicabil sectorului bancar, cât și modul în care este supravegheat și reglementat, precum și faptul că BT a acționat în conformitate cu legislația, cu regulile pieței și cu standardele impuse de autoritățile de reglementare.

Din punct de vedere formal, ne exprimăm rezervele față de modul în care a fost gestionată această situație în general și, în special, atragem atenția asupra comunicării deficitare în raport cu părțile implicate. Constatăm cu surprindere că informații de interes major sunt dezvăluite în presă înainte de a ne fi transmisă o comunicare oficială scrisă” – se mai arată în comunicatul BT.

Potrivit băncii citate, ”decizia Consiliului Concurenței vine într-un moment complicat pentru țară și economia națională, moment în care băncile sunt principalul pilon al stabilității economice și financiare, de la sectorul bancar existând printre puținele speranțe de relansare economică. Diminuarea capitalizării viitoare a băncilor (în total) cu suma vehiculată ar putea duce la o potențială diminuare a creditării în sistemul bancar cu până la 5 miliarde de euro.

Decizia arbitrară și nefondată a Consiliului Concurenței poate cauza reducerea șanselor relansării economice imediate”.

BRD: Suprinzător, respectarea riguroasă a cadrului legal a condus, în mod paradoxal, la o sancțiune

O poziție similară adoptă și BRD, bancă amendată de Consiliul Concurenței cu 412,47 milioane lei.

”Impactul reputaţional generat de această decizie afectează percepţia asupra întregului sistem bancar din România, într-un moment în care stabilitatea şi capacitatea lui de a finanţa economia sunt esenţiale”, transmite BRD după ce Consiliul Concurenţei a sancţionat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

"BRD a luat cunoştinţă de anunţul public al Consiliului Concurenţei privind decizia în cadrul investigaţiei referitoare la mecanismul de stabilire a ratei ROBOR în raport cu cele 10 bănci comerciale participante şi îşi exprimă dezacordul ferm faţă de concluziile acesteia. După comunicarea deciziei şi analiza considerentelor pe care se întemeiază, banca va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenţei", anunţă BRD.

Conform instituţiei bancare, conduita sa a fost în permanenţă deplin conformă cu cadrul legal şi de reglementare aplicabil.

"BRD a respectat întocmai regulile şi procedurile care guvernează rata ROBOR, acţionând în litera şi spiritul reglementărilor în vigoare. Surprinzător, ne aflăm în situaţia în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancţiune. Suntem încrezători că, în urma parcurgerii tuturor etapelor legale, instanţele competente vor clarifica pe deplin această situaţie, vor restabili o interpretare corectă a cadrului aplicabil şi vor exclude ipoteza oricărei încălcări a reglementărilor de concurenţă", transmite BRD.

Potrivit comunicatului BRD, impactul reputaţional generat de această decizie afectează percepţia asupra întregului sistem bancar din România, într-un moment în care stabilitatea şi capacitatea lui de a finanţa economia sunt esenţiale.

CEC Bank: ”Suntem pregătiți pentru un proces lung”

CEC Bank consideră, de asemenea, că decizia Consiliului Concurenţei de a amenda zece bănci în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR este profund nejustificată, lipsită de fundament juridic solid şi bazată pe interpretări eronate ale mecanismelor de piaţă.

Banca a anunţat luni, într-un comunicat, că va contesta sancţiunea în instanţă şi că respinge categoric orice acuzaţie de manipulare a ratei ROBOR.

"Activitatea CEC Bank pe piaţa monetară interbancară a fost, în fiecare moment, strictă, transparentă şi conformă cu cadrul legal şi regulatoriu în vigoare, cu regulamentele Băncii Naţionale a României şi cu standardele europene aplicabile instituţiilor de credit. Reiterăm faptul că transparenţa nu este o alegere pentru băncile locale, ci o componentă funcţională inerentă a sistemului de fixing şi o cerinţă legală a Băncii Naţionale a României. Observăm în acest context un conflict instituţional între Consiliului Concurenţei şi Banca Naţională a României, ca administrator al indicelui şi al mecanismului ROBOR", arată sursa citată.

Conform acesteia, ROBOR este o rată de referinţă calculată pe baza cotaţiilor transmise de băncile participante, conform unei metodologii riguroase, supervizate de BNR. Contribuţiile CEC Bank la acest proces au reflectat întotdeauna condiţiile reale ale pieţei monetare, fără nicio coordonare ilicită cu alţi participanţi şi fără nicio intenţie de a influenţa artificial nivelul ratei.

"Investigaţia Consiliului Concurenţei a durat ani întregi. Pe tot parcursul acestui proces, CEC Bank a cooperat în mod activ şi în deplină bună-credinţă cu autoritatea de investigare, a pus la dispoziţie toate documentele solicitate şi a furnizat explicaţii detaliate cu privire la fiecare aspect invocat. În ciuda acestei cooperări totale, concluziile formulate de autoritate nu reflectă realitatea operaţiunilor noastre. Reamintim că, într-un mod similar, în 2008 Consiliul Concurenţei a investigat exact aceeaşi speţă, în acelaşi cadru legal, concluzia fiind că nu s-a găsit niciun indiciu de încălcare", subliniază comunicatul.

Banca susţine că amenda reprezintă unul dintre cele mai severe niveluri de penalizare prevăzute de legislaţia concurenţei.

"Aplicarea oricărui cuantum, indiferent de nivel, în absenţa unor probe clare, directe şi incontestabile ale unui comportament anticoncurenţial, este arbitrară şi de natură să afecteze grav stabilitatea unui sector bancar care finanţează economia reală a României. Suntem convinşi că o instanţă independentă va evalua acest caz în mod obiectiv, pe baza probelor reale şi a standardelor juridice aplicabile - şi că decizia Consiliului Concurenţei nu va rezista unui control judiciar riguros", susţin reprezentanţii CEC Bank.

CEC Bank precizează, în context, că va contesta această decizie în faţa Curţii de Apel Bucureşti şi, dacă va fi necesar, până la ultimul grad de jurisdicţie disponibil, inclusiv prin luarea în considerare a implicării instanţelor europene.

"Suntem pregătiţi pentru un proces lung. Suntem pregătiţi să prezentăm probe. Şi suntem convinşi că dreptatea va fi de partea noastră. Această decizie nu poate rămâne necombătută - nu doar în interesul CEC Bank şi al acţionarului său, ci în interesul principiului fundamental că o sancţiune de o asemenea amploare trebuie să se bazeze pe dovezi, nu pe prezumţii. CEC Bank este o instituţie solidă, bine capitalizată, cu o reputaţie construită în peste 160 de ani de activitate responsabilă în serviciul românilor. Această decizie nu ne va afecta capacitatea de a ne onora angajamentele faţă de deponenţi, debitori şi parteneri de afaceri", subliniază comunicatul.

CEC Bank invită Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor şi toate autorităţile competente să analizeze cu atenţie impactul sistemic al acestei decizii asupra sectorului bancar şi a finanţării economiei româneşti.

Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale.

Raiffeisen Bank: Consiliul Concurenței ”nu a relevat nicio dovadă”

Și Raiffeisen Bank România a reacționat luni, precizând că investigația Consiliului Concurenței nu a adus nicio dovadă a acuzațiilor aduse.

”Ne exprimăm dezacordul față de concluziile Consiliului Concurenței și ne menținem punctul de vedere conform căruia acestea nu reflectă realitățile pieței interbancare si nu țin cont de cadrul legal în vigoare, pe care băncile participante la sistemul de fixing aveau obligația să îl respecte.

ROBOR este un mecanism strict reglementat, în cadrul căruia băncile participante operează exclusiv în baza unor reguli tehnice clare, supravegheate de autoritățile competente.

Constatăm că investigația nu a relevat nicio dovadă privind existența unei înțelegeri între bănci pentru stabilirea cotațiilor ROBOR. Singurul aspect indicat vizează transparența acestor cotații, acesta fiind un element ce reprezintă o caracteristică intrinsecă a sistemului de fixing și nicidecum o opțiune a băncilor participante.

Vom contesta decizia în instanță pentru a demonstra corectitudinea conduitei noastre și avem încredere că instanțele vor confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor noastre” - a transmis Raiffeisen Bank România.

BCR: Poziția Consiliului Concurenței, surprinzătoare

BCR a anunțat luni că respinge acuzațiile Consiliului Concurenței și că își va ”apăra cu fermitate” drepturile legitime. Banca a mai spus că este ”surprinsă” de anunțul CC, din moment ce instituția a mai avut o investigație similară, închisă în 2013 fără a descoperit vreo neregulă în stabilirea ROBOR.

”BCR a luat act de decizia Consiliului Concurenței. Respingem constatările acesteia și ne vom apăra cu fermitate, prin toate mecanismele legale și instituționale prevăzute de cadrul național, european și internațional, pentru apărarea poziției și a drepturilor noastre legitime.

Suntem convinși de corectitudinea poziției și a conduitei noastre de piață. Dispunem de argumentele legale și instituționale solide care demonstrează că acționăm constant în spiritul corectitudinii și transparenței, având ca repere guvernanța, etica și respectul față de oameni în tot ceea ce facem.

Mecanismul ROBOR a fost şi rămâne un mecanism cunoscut, accesibil și transparent, desfășurat într-un cadru sectorial specific, reglementat, administrat și supravegheat de Banca Națională a României, dar și în conformitate cu propriul cadru intern și mecanismele de control aferente menite să asigure integritatea procesului. În acest context, orice susținere privind existența unui pretins schimb de informații confidențiale și strategice trebuie analizată strict prin raportare la cadrul concret al procedurii de fixing, la informațiile efectiv disponibile în piață și la obligațiile reale aplicabile participanților.

Din perspectiva BCR, poziția Consiliului Concurenței în acest caz este cu atât mai surprinzătoare cu cât aceeași autoritate a mai analizat în trecut atât procedura de stabilire a indicilor ROBID/ROBOR, cât și modul în care aceasta era pusă în practică, și a constatat, în urma investigației închise în anul 2013, inexistența vreunei încălcări a normelor de concurență. Această schimbare de abordare ridică probleme de predictibilitate și consecvență a practicii administrative proprii.

Rolul nostru este și rămâne acela de a sprijini economia și clienții din România, prin finanțare și soluții responsabile, inclusiv în perioadele dificile, când stabilitatea financiară contează cel mai mult. Ne asumăm fără echivoc că vom continua să acționăm cu profesionalism, responsabilitate și predictibilitate. Dincolo de orice procedură punctuală, încrederea reprezintă fundamentul industriei bancare, o miză majoră care privește atât clienții, cât și felul în care se construiește credibilitatea și reputația economică internațională a României”, a transmis luni BCR, într-un comunicat publicat pe pagina sa de internet.

Cea mai mare amendă dată vreodată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi record în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a circa 710.000.000 de euro, pentru că și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a ROBOR. Este cea mai mare amendă dată vreodată de Consiliul Concurenței.

Potrivit instituției, cele 10 bănci au făcut schimb de informații confidențiale cu privire la stabilirea nivelului ROBOR - cu alte cuvinte, s-au ințeles pentru a stabili indicele ROBOR la un anumit nivel.

Vorbim despre o investigație care a început în anul 2022 - atunci când ROBOR era la un nivel istoric și depășea 8% - dar era și un moment în care dobânzile în întreaga regiune au crescut, din cauza inflației ridicate la acea vreme.

Totuși, președintele Consiliului Concurenței a declarat că numai și o fracțiune de procent poate genera sume substanțiale, având în vedere volumul mare de credite pentru firme sau chiar instituții ale statului, dar și pentru populație.

Este vorba despre creditele mai vechi de anul 2019, care se calculau în funcție de indicele ROBOR, care nu au trecut ulterior la noul indice IRCC.

"Decizia noastră nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci se rezumă exclusiv la comportamentul băncilor în perioada fixingului ROBOR şi este bazată, desigur, pe constatarea încălcării regulilor de concurenţă, nu a altor norme", a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Lista băncilor amendate și sancțiunile dictate fiecăreia în parte

Banca Transilvania SA - 875,74 milioane lei

Banca Transilvania, în numele OTP Bank - 85,03 milioane lei

Banca Comercială Română SA - 577,36 milioane lei

Raiffeisen Bank România SA - 442,49 milioane lei

UniCredit Bank SA - 431,03 milioane lei

BRD-Groupe Societe Generale SA - 412,47 milioane lei

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti - 405,91 milioane lei

CEC Bank SA - 332,98 milioane lei

Exim Banca Românească SA - 96,49 milioane lei

Libra Internet Bank SA - 45,86 milioane lei

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA - 28,1 milioane lei.

CC: Băncile și-au coordonat comportamentul cu privire la nivelul ROBOR

Autoritatea de concurenţă menţionează că, în urma investigaţiei, a constatat că băncile participante la stabilirea ROBOR şi-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informaţii confidenţiale şi strategice, în special referitoare la preţ, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing.

Concret, în cadrul procedurii de fixing, când cotaţiile ferme ar trebui să fie independente, băncile şi-au coordonat comportamentul în funcţie de cotaţiile concurenţilor. Independenţa cotaţiilor din perioada de fixing este importantă, cu atât mai mult în cazul maturităţilor pentru care volumul tranzacţiilor efective fiind redus (3, 6, 12 luni), media acestor tranzacţii nu poate fi folosită ca indicator relevant. Rezultatul procedurii de fixing este folosit la calculul dobânzilor pentru unele credite. Astfel, un nivel crescut al acestui indice poate fi favorabil creditorilor, dar afectează în mod direct consumatorii şi ceilalţi debitori ale căror contracte sunt raportate la ROBOR.

"Avem un ansamblu de probe care trebuie analizate coroborat. Transparenţa tranzacţiilor este benefică în unele situaţii. Problema apare însă în cazul cotaţiilor ferme transmise în perioada de fixing, care trebuie să rămână confidenţiale, aspect esenţial în cazul maturităţilor unde volumul tranzacţiilor efective este redus. Având în vedere volumul mare de credite, variaţii de dimensiunea unei fracţiuni de procent pot genera sume substanţiale", a subliniat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

ROBOR este rata de referinţă a pieţei monetare interbancare ce influenţează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice (inclusiv entităţi ale statului, precum autorităţi publice locale), dar şi calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 şi nu au făcut cerere să treacă la IRCC.

Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile. Decizia Consiliului Concurenţei va fi publicată pe pagina web a instituţiei, după eliminarea informaţiilor confidenţiale. Decizia autorităţii de concurenţă poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării.