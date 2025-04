Ucraina afirmă că a semnat o ciornă a acordului privind mineralele cu SUA

Ministrul Economiei, Yulia Svyrydenko, a afirmat că memorandumul de intenţie deschide calea pentru ceea ce ea a numit un acord privind un parteneriat economic.

Ea a declarat că o înţelegere finală ar implica, de asemenea, un fond de investiţii pentru reconstrucţia Ucrainei.

Oficiali ai SUA şi-au exprimat speranţa că un acord ar putea fi finalizat până la sfârşitul săptămânii viitoare.

Cearta cu ţipete în public a lui Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de la Casa Albă, din februarie, a perturbat temporar parcursul negocierilor.

Svyrydenko a anunţat semnarea pe reţeaua X, dar nu a oferit alte detalii.

Postarea sa a inclus fotografii cu ea şi secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent în timp ce semnau separat.

”Suntem bucuroşi să anunţăm semnarea, cu partenerii noştri americani, a Memorandumului de Intenţie, care deschide calea pentru un Acord privind Parteneriatul Economic şi înfiinţarea Fondului de Investiţii pentru Reconstrucţia Ucrainei”, a scris Svyrydenko.

Semnarea a avut loc în cadrul unei convorbiri cu Bessent, care a afirmat că detaliile acordului urmează să fie stabilite.

”În principat este ceea ce am agreat anterior. Când preşedintele (Volodimir Zelenski) a fost aici, am avut un memorandum de înţelegere. Am mers direct spre acord şi cred că este o înţelegere de 80 de pagini şi asta este ceea ce vom semna”, a afirmat el.

Acord SUA-Ucraina, aproape de semnare

Donald Trump a făcut şi el aluzii la acord în timpul unei conferinţe de presă cu liderul italian Giorgia Meloni.

”Avem un acord privind mineralele care cred că va fi semnat joi… joia viitoare. Curând. Şi presupun că vor respecta înţelegerea. Deci vom vedea. Dar avem un acord în privinţa asta”, a spus el.

Casa Albă nu a răspuns solicitării de a oferi detalii în plus privind calendarul şi conţinutul acordului, a transmis agenţai de ştiri Reuters.

Mişcarea este un pas spre o înţelegere care ar permite accesul SUA la mineralele rare ale Ucrainei, precum şi la petrol şi gaze.

Relatările anterioare au indicat că un ”fond de investiţii” va fi înfiinţat pentru reconstrucţia Ucrainei şi va fi gestionat de Kiev şi Washington în ”termeni de egalitate”.

Preşedintele Volodimir Zelenski a sperat să folosească acest acord pentru a obţine o garanţie de securitate de la SUA în ţara sa, în eventualitatea unui acord de încetare a focului cu Rusia.

Totuşi, planul său a fost perturbat în februarie, de confruntarea tensionată dintre Zelenski şi Trump, de la Casa Albă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: