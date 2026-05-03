„Aceste ambarcațiuni erau folosite pentru a transporta țiței. Acum nu vor mai face asta” - a transmis Volodimir Zelenski într-un mesaj online. Președintele ucrainean a postat și imagini, în care vedem... cum o dronă... se apropie de carena unui petrolier. Atacurile au avut loc la intrarea în portul Novorosisk de la Marea Neagră.

Kievul și-a întețit în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii petroliere a Rusiei. Azi-noapte, dronele ucrainene au lovit terminale de țiței din portul Primorsk de la Marea Baltică.