Radu Miruţă: Peste 100 de drone au fost descoperite de radare în proximitatea spaţiului aerian românesc în ultimele 96 de ore

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Radu miruta inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că intensitatea atacurilor din Ucraina, în apropierea graniței României, a fost fără precedent. Radarele MApN au detectat peste 100 de drone în proximitatea spațiului aerian românesc în ultimele 96 de ore.

autor
Mihaela Ivăncică

"Ieri şi astăzi, apele Dunării ori valurile mării au adus la mal mai multe resturi de drone. Asta pentru că intensitatea atacurilor de pe frontul din Ucraina, în zona graniţei cu România, a fost una fără precedent în ultima perioadă. Frecvenţa cu care vedem diverse resturi este direct proporţională cu intensitatea atacurilor peste Dunăre ori în Marea Neagră. În ultimele 96 de ore, radarele MApN au descoperit în proximitatea spaţiului aerian românesc peste 100 de UAV-uri (drone), dintre care câteva zeci au fost lansate în roiuri, în cadrul a 7 atacuri asupra porturilor dunărene ucrainene. Cele mai multe au fost distruse de apărarea Ucrainei, în afara teritoriului românesc, dar foarte aproape de noi. Resturi din ele au fost aduse de valuri", a scris Miruţă, vineri, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, nu există însă indicii că gradul de risc ar fi crescut pentru populaţie.

"Aeronave de luptă NATO au fost ridicate preventiv de 7 ori şi au fost 9 ridicări graduale ale nivelului de alertă pentru misiunile de poliţie aeriană, urmate apoi de o decolare sau nu, în funcţie de situaţie. De 3 ori, în acelaşi interval de 96 de ore, a fost ridicat şi elicopterul, cu scop de prevenţie ori de cercetare", a adăugat ministrul.

Radu Miruţă afirmă că războiul din Ucraina este "real" şi "cu consecinţe reale".

"Războiul din Ucraina este unul real. În unele locuri, la sute de metri de graniţa cu România, miroase a explozibil, a praf de puşcă şi se văd locuinţe distruse. Este un război real, cu consecinţe reale. De aceea luăm toate măsurile pe care le putem lua pentru a limita consecinţele indirecte care se resimt şi la noi", a mai spus ministrul Apărării.

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Sursa: Agerpres

Etichete: drone, securitate, Radu Miruţă ,

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