Contestaţia celor doi va fi judecată luni, la Tribunalul Dâmboviţa, scrie news.ro.

Judecătoria Găeşti, care marţi a dispus arestarea preventivă a celor doi soţi care au bătut-o pe învăţătoarea fiului lor, a înregistrat, în aceeaşi zi, contestaţii pe care ambii le-au înaintat.

Tribunalul Dâmboviţa, care va lua în dezbatere contestaţiile, a stabilit ca termen pentru judecarea acestora data de 17 august.

Cei doi soţi din judeţul Dâmboviţa, părinţii unui elev de opt ani, au fost arestaţi preventiv, fiind acuzaţi că au bătut-o pe învăţătoarea fiului lor, pe motiv că aceasta l-a certat pe cel mic în timpul unei excursii.

Atât bărbatul, cât şi femeia şi-au aşteptat fiul la autocar, când s-a întors de la Predeal, dintr-o excursie plătită din fonduri europene, şi au început să o lovească pe femeie cu pumnii şi palmele.

În timpul altercaţiei, două fetiţe de şapte şi opt ani au avut de suferit, fiind trântite la pământ de către adulţii care nu au mai ţinut cont de prezenţa copiilor în zonă.