Ucraina a atacat pentru a treia oară Podul Crimeii. De data aceasta, ofensiva Kievului a fost lansată sub apă | VIDEO

Forțele Kievului au lansat al treilea atac asupra construcției din Crimeea, iar data aceasta ofensiva a fost sub apă.

"Operațiunea a durat câteva luni. Agenții SBU au minat suporturile acestei construcții ilegale", a declarat SBU pe Telegram.

Construit după ocuparea ilegală a Crimeii de către Rusia în 2014, Podul Crimeii este o rută critică de aprovizionare și transport pentru forțele ruse către teritoriile ucrainene ocupate, notează The Kyiv Independent.

Suporturile subacvatice ale pilonilor podului au fost grav avariate la bază, după ce au fost detonate 1.100 de kilograme de explozibil, anunță SBU.

BREAKING: Ukraine's SBU conducted a new special operation and struck the Crimean Bridge for the third time, this time underwater. The bridge is in a state of emergency. pic.twitter.com/ocy3Nf2LGc