Tusk avertizează: „Planul de pace american pentru Ucraina nu trebuie să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei”

O soluţie la războiul din Ucraina nu trebuie în niciun caz să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, care participă, la Luanda, la summitul Uniunea Europeană-Uniunea Africană.

Potrivit lui Tusk, şefi de stat şi de guvern din Uniunea Europeană au susţinut această idee în timpul consultărilor referitoare la planul de pace elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează media poloneze, citate de DPA.

'Ucraina are nevoie de o pace justă şi durabilă. Căderea sa ar însemna o ameninţare directă pentru Polonia', a spus şeful guvernului de la Varşovia, citat de agenţia PAP.

Schimbările la planul în 28 de puncte prezentat de Washington sunt o 'chestiune delicată', a adăugat Donald Tusk.

El a menţionat că un punct controversat a fost eliminat din planul respectiv- sugestia că avioanele de vânătoare europene ar trebui să fie staţionate pe teritoriul Poloniei. Acest fapt ar putea fi văzut ca implicând o încetare a patrulării aeriene a NATO deasupra ţărilor baltice sau faptul că avioane militare cumpărate de Ucraina din ţări europene ar trebui să fie staţionate în Polonia şi în afara Ucrainei, a explicat şeful guvernului polonez.

Tusk a spus că acest punct a fost probabil adăugat la solicitarea Rusiei.

Polonia, ce are frontieră terestră cu Ucraina, este un susţinător ferm al acestei ţări în războiul contra invaziei ruse. Stat membru al NATO şi al Uniunii Europene, Polonia are graniţă şi cu Belarus, ţară aliată cu Rusia, şi se teme de o potenţială agresiune militară rusă.

Reprezentanţii SUA şi ai Ucrainei au revizuit duminică, la Geneva, planul în 28 de puncte elaborat recent de Washington pentru încheierea războiului din Ucraina. Americanii şi ucrainenii au convenit să lucreze intens în continuare în următoarele zile, coordonat cu partenerii lor europeni.

Potrivit presei americane, săptămâna trecută SUA au înaintat un plan ce prevedea în forma sa iniţială ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi să-şi reducă forţele armate. În plus, Ucrainei i s-ar fi cerut să renunţe la obiectivul aderării la NATO şi să-şi limiteze mărimea armatei sale la 600.000 de militari, conform Agerpres.

În schimb, conform planului american iniţial, Rusia urma să restituie Kievului părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson şi ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate de la SUA şi să adere la Uniunea Europeană, în timp ce teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













