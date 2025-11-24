Tusk avertizează: „Planul de pace american pentru Ucraina nu trebuie să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei”

Stiri externe
24-11-2025 | 21:51
Donald Tusk
Pro Tv

O soluţie la războiul din Ucraina nu trebuie în niciun caz să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, care participă, la Luanda, la summitul Uniunea Europeană-Uniunea Africană.

autor
Stirileprotv

Potrivit lui Tusk, şefi de stat şi de guvern din Uniunea Europeană au susţinut această idee în timpul consultărilor referitoare la planul de pace elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează media poloneze, citate de DPA.

'Ucraina are nevoie de o pace justă şi durabilă. Căderea sa ar însemna o ameninţare directă pentru Polonia', a spus şeful guvernului de la Varşovia, citat de agenţia PAP.

Schimbările la planul în 28 de puncte prezentat de Washington sunt o 'chestiune delicată', a adăugat Donald Tusk.

El a menţionat că un punct controversat a fost eliminat din planul respectiv- sugestia că avioanele de vânătoare europene ar trebui să fie staţionate pe teritoriul Poloniei. Acest fapt ar putea fi văzut ca implicând o încetare a patrulării aeriene a NATO deasupra ţărilor baltice sau faptul că avioane militare cumpărate de Ucraina din ţări europene ar trebui să fie staţionate în Polonia şi în afara Ucrainei, a explicat şeful guvernului polonez.

Citește și
discutii plan de pace sua ucraina
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede

Tusk a spus că acest punct a fost probabil adăugat la solicitarea Rusiei.

Polonia, ce are frontieră terestră cu Ucraina, este un susţinător ferm al acestei ţări în războiul contra invaziei ruse. Stat membru al NATO şi al Uniunii Europene, Polonia are graniţă şi cu Belarus, ţară aliată cu Rusia, şi se teme de o potenţială agresiune militară rusă.

Reprezentanţii SUA şi ai Ucrainei au revizuit duminică, la Geneva, planul în 28 de puncte elaborat recent de Washington pentru încheierea războiului din Ucraina. Americanii şi ucrainenii au convenit să lucreze intens în continuare în următoarele zile, coordonat cu partenerii lor europeni.

Potrivit presei americane, săptămâna trecută SUA au înaintat un plan ce prevedea în forma sa iniţială ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi să-şi reducă forţele armate. În plus, Ucrainei i s-ar fi cerut să renunţe la obiectivul aderării la NATO şi să-şi limiteze mărimea armatei sale la 600.000 de militari, conform Agerpres.

În schimb, conform planului american iniţial, Rusia urma să restituie Kievului părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson şi ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate de la SUA şi să adere la Uniunea Europeană, în timp ce teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, plan, donald tusk,

Dată publicare: 24-11-2025 21:51

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Luptă de influență la Washington. Planul de pace în 28 de puncte, motiv de ceartă între Rubio și Vance înaintea alegerilor
Stiri externe
Luptă de influență la Washington. Planul de pace în 28 de puncte, motiv de ceartă între Rubio și Vance înaintea alegerilor

Volodimir Zelenski ar urmă să meargă zilele următoare la Washington, ca să discute direct cu Donald Trump cele mai sensibile aspecte ale planului de pace: cedarea de teritorii, apartenența la NATO și garanțiile de securitate.

SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede
Stiri externe
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede

Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.

Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii
Stiri externe
Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii

Contrapropunerea europeană la planul de pace în 28 de puncte al SUA pentru Ucraina este „total neconstructivă și nu funcționează” pentru Moscova, a anunțat, luni, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.

Recomandări
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.

SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede
Stiri externe
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede

Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28