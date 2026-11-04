Au răsturnat rezultatul în mai multe state considerate fiefuri republicane, unele dintre ele după zeci de ani. Pentru Donald Trump, ultimii doi ani de mandat se anunță mult mai dificili. Senatul și Camera Reprezentanților îi vor putea limita agenda politică.

Un „tsumani albastru” a cuprins în doar câteva ore Statele Unite.

Cea mai categorică victorie a democraților a fost în Texas. James Tallarico a câștigat cursa pentru Senatul american, în fața republicanului Ken Paxton. Este primul democrat care obține un mandat de senator din partea acestui stat din 1988 încoace.

James Talarico, senator ales din Texas (Partidul Democrat): „Am recâștigat Texasul! Tocmai am demonstrat că toți banii din lume nu pot cumpăra oamenii din Texas”.

Ivan Rodriguez, corespondent CNN: „Talarico nu este singurul democrat care scrie istorie în Texas în această seară. Gina Hinojosa a câștigat, la rândul ei, cursa pentru funcția de guvernator, învingându-l pe actualul guvernator republican Greg Abbott și asigurând democraților funcția de guvernator pentru prima dată în mai bine de trei decenii. Campania a fost și ea una extrem de costisitoare. Peste 500 de milioane de dolari au fost cheltuiți pentru publicitate, iar Elon Musk a contribuit personal cu aproximativ 168 de milioane”.

„Am impresia că intervenţia laserelor mele spaţiale în alegeri nu a funcţionat de data aceasta”, a scris Elon Musk pe rețeaua X.

Democrații au câștigat mandate în mai multe state considerate fiefuri republicane, printre care Ohio, Iowa, Kansas și Carolina de Sud.

Kansas, de exemplu, nu a mai ales un senator democrat din 1932. Iar în Carolina de Sud, democrata Annie Andrews a învins-o pe sora fostului senator republican Lindsey Graham. Partidul Republican deținea acest loc în Senat de aproape trei decenii.

Annie Andrews, senatoare aleasă din Carolina de Sud (Partidul Democrat): „Cred că tocmai am scris istorie”.

Hakeem Jeffries (foto articol), cel care era liderul opoziției democrate în Camera Reprezentanților înainte de alegeri, se pregătește să preia conducerea majorității. Ar fi primul afro-american care ocupă această funcție.

Hakeem Jeffries, liderul democraților din Camera Reprezentanților: „Astăzi începe marea revenire a Americii. Poporul american a vorbit și a transmis clar că s-a săturat de extremism și de corupție”.

Scrutinul este considerat un test al popularității președintelui în exercițiu.

Donald Trump, președintele SUA: „Felicitări democraților! Au făcut o treabă bună. Au căutat această victorie timp de 11 ani și, în sfârșit, au obținut-o. Dar nu consider că este o lovitură la adresa mea. Cred că am avut cei mai buni doi ani din istoria președinției”.

Trump a spus că războiul din Iran a contribuit la înfrângerea republicanilor. El a avertizat că va folosi dreptul de veto dacă democrații vor trimite la Casa Albă proiecte de lege pe care le consideră inacceptabile. Totodată, liderul american a sugerat că ar putea colabora cu democrații în unele domenii, inclusiv al migrației.

Controlul ambelor camere ale Congresului le oferă democraților instrumente importante pentru a limita agenda lui Donald Trump. Vor putea bloca sau întârzia proiecte legislative și vor avea o putere mai mare de a investiga acțiunile administrației prezidențiale. În plus, majoritatea din Senat le permite să blocheze nominalizările judiciare făcute de președinte, inclusiv eventuale numiri la Curtea Supremă.