Trupe UE conduse de Italia au descins pe un petrolier din ”flota fantomă” a Rusiei, în Marea Mediterană. FOTO

Stiri externe
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Eunavfor med irini x ministero difesa
X / Ministero Difesa

O misiune a UE condusă de Italia a descins duminică pe un petrolier aparţinând aşa-numitei „flote fantomă” a Rusiei pentru a verifica naţionalitatea şi pavilionul navei, a anunţat Ministerul Apărării din Italia, potrivit Reuters.

autor
Cristian Anton

Nu se știe încă dacă nava a fost reţinută pe durata verificărilor. Ministerul a precizat că nava „Toa Payoh”, un petrolier supus sancţiunilor UE care naviga sub pavilionul Camerunului, a fost interceptată în Marea Mediterană, la vest de insula italiană Pantelleria, în timp ce se îndrepta din Benin spre Istanbul.

Căpitanul navei a refuzat iniţial să coopereze, ceea ce a determinat o echipă de militari italieni să urce la bordul navei dintr-un elicopter lansat de pe „Thaon di Revel”, nava amiral a operaţiunii EUNAVFOR MED Irini a Uniunii Europene.

Inspecţia, efectuată cu sprijinul unei nave greceşti şi al unui avion polonez de patrulare maritimă, a durat aproximativ două ore şi s-a încheiat în condiţii de siguranţă, a precizat ministerul.

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Uniunea Europeană a impus sancţiuni asupra a zeci de nave despre care afirmă că fac parte dintr-o „flotă fantomă” folosită de Rusia pentru a eluda restricţiile privind exporturile sale de petrol de la invazia Ucrainei.

EUNAVFOR MED Irini este o misiune navală a UE lansată în 2020 pentru a asigura respectarea embargoului asupra armelor impus de ONU asupra Libiei. De atunci, guvernele UE au extins domeniul de aplicare al misiunii, autorizând-o să efectueze inspecţii la bordul navelor suspectate că navighează sub pavilioane false.

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Sursa: News.ro StirilePROTV

Etichete: trupe, uniunea europeana, descinderi, petrolier, flota fantoma, Rusia, marea mediterană,

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