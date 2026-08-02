Trupe UE conduse de Italia au descins pe un petrolier din ”flota fantomă” a Rusiei, în Marea Mediterană. FOTO

Căpitanul navei a refuzat iniţial să coopereze , ceea ce a determinat o echipă de militari italieni să urce la bordul navei dintr-un elicopter lansat de pe „Thaon di Revel”, nava amiral a operaţiunii EUNAVFOR MED Irini a Uniunii Europene.

Nu se știe încă dacă nava a fost reţinută pe durata verificărilor. Ministerul a precizat că nava „Toa Payoh”, un petrolier supus sancţiunilor UE care naviga sub pavilionul Camerunului, a fost interceptată în Marea Mediterană, la vest de insula italiană Pantelleria, în timp ce se îndrepta din Benin spre Istanbul.

Inspecţia, efectuată cu sprijinul unei nave greceşti şi al unui avion polonez de patrulare maritimă, a durat aproximativ două ore şi s-a încheiat în condiţii de siguranţă, a precizat ministerul.

Uniunea Europeană a impus sancțiuni pentru zeci de nave din ”flota fantomă” a Rusiei

Uniunea Europeană a impus sancţiuni asupra a zeci de nave despre care afirmă că fac parte dintr-o „flotă fantomă” folosită de Rusia pentru a eluda restricţiile privind exporturile sale de petrol de la invazia Ucrainei.

EUNAVFOR MED Irini este o misiune navală a UE lansată în 2020 pentru a asigura respectarea embargoului asupra armelor impus de ONU asupra Libiei. De atunci, guvernele UE au extins domeniul de aplicare al misiunii, autorizând-o să efectueze inspecţii la bordul navelor suspectate că navighează sub pavilioane false.