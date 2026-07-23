Al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ursula von der Leyen: ”Vizăm navele care asistă flota fantomă”

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”Salut acordul privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Într-un moment în care Ucraina a câștigat avânt pe plan militar, sancțiunile noastre continuă să slăbească bazele economice ale efortului de război al Rusiei.

Adăugăm încă 32 de bănci rusești pe lista noastră de interdicții privind tranzacțiile. La fel și firme din domeniul criptomonedelor și platforme de tranzacționare a petrolului. Înghețăm ajustarea plafonului prețului petrolului pentru un an, astfel încât mașina de război rusă să nu beneficieze de șocurile pieței.

Pentru prima dată, vizăm navele care asistă flota fantomă a Rusiei. Și am făcut un pas important către interzicerea oficială a intrării combatanților ruși în UE.”, a scris Ursula von der Leyen pe rețeaua X.