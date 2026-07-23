Al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ursula von der Leyen: ”Vizăm navele care asistă flota fantomă”

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Zelenski ursula von der leyen getty
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, joi, al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Oficialul european a precizat că au fost adăugate ”încă 32 de bănci rusești” pe lista UE de interdicții privind tranzacțiile.

autor
Cristian Matei

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”Salut acordul privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Într-un moment în care Ucraina a câștigat avânt pe plan militar, sancțiunile noastre continuă să slăbească bazele economice ale efortului de război al Rusiei.

Adăugăm încă 32 de bănci rusești pe lista noastră de interdicții privind tranzacțiile. La fel și firme din domeniul criptomonedelor și platforme de tranzacționare a petrolului. Înghețăm ajustarea plafonului prețului petrolului pentru un an, astfel încât mașina de război rusă să nu beneficieze de șocurile pieței.

Pentru prima dată, vizăm navele care asistă flota fantomă a Rusiei. Și am făcut un pas important către interzicerea oficială a intrării combatanților ruși în UE.”, a scris Ursula von der Leyen pe rețeaua X.

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La rândul său, Antonio Costa, președintele Consiliului European, a precizat că aceste noi sancțiuni ”vizează sectoarele cu cel mai mare impact”.

”Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al nostru vizează sectoarele cu cel mai mare impact: energia, serviciile financiare, criptomonedele și comerțul. Sprijinul nostru pentru Ucraina și pentru o pace justă și durabilă rămâne neclintit.”, afirmă Antonio Costa.

UE a aprobat, cu ajutorul Ungariei, împrumutul de 90 de mld. de euro pentru Ucraina și a impus noi sancțiuni Rusiei

Sursa: ProTV

Etichete: sanctiuni, Rusia, uniunea europeana, ursula von der leyen,

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