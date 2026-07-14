Radu Miruță a explicat că în Portul Constanţa au acostat, în trecut, nave care ulterior au fost introduse pe lista celor supuse sancţiunilor, notează News.ro.

„Pot să vă spun că m-am implicat personal. Cu privire la articolele de presă apărute acum 2-3 săptămâni, acestea nu au fost adevărate, navele enumerate acolo, cu identificatorul, cu numele, nu au intrat în apele teritoriale româneşti în momentul în care aveau sancţiuni internaţionale. O mică confuzie, intenţionat sau nu, dar adevărul are o singură formă şi e bine că-l spunem, este că acele nave au intrat pe lista sancţiunilor internaţionale la un an, un an şi jumătate după ce fuseseră în porturile româneşti, dar în momentul în care au intrat în porturile româneşti nu aveau sancţiuni”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la TVR Info.

Vicepremierul interimar a subliniat că există două liste de sancţiuni: una a mai multor state şi alta internă, a Ucrainei.

„Noi ne raportăm la lista de sancţiuni internaţionale, doar, lista de sancţiuni a Ucrainei e mult mai mare. (...) Nu putem să omorâm toată navigaţia atâta timp cât nava respectivă nu este pe lista de sancţiuni”, a explicat ministrul.