„Chiar nu este în regulă, este o bătaie de joc pentru cetățenii din județul Hunedoara”, a declarat deputatul PSD Natalia Intotero, joi, la Prima News, arată news.ro.

Ministrul Buzoianu, invitată la Ora Guvernului pe tema „Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investițiilor strategice”, nu a dat curs invitației. Ea este așteptată luni, 2 martie, de la ora 16:00.

Barajul, blocat în instanță de Declic

Proiectul, aflat la stadiul de 100% pentru corpul principal al barajului, a fost oprit după ce Curtea de Apel Cluj a admis recursul asociației de mediu Declic și a anulat autorizația de construire din 1987. „Instanța a stabilit că lucrările nu pot continua fără o autorizație valabilă și actualizată”, au precizat reprezentanții Declic, adăugând că „proiectul nu poate fi dus mai departe pe baza unor acte administrative vechi de aproape 40 de ani”.

Presiuni din Hunedoara

Președintele CJ Hunedoara, social-democratul Laurențiu Nistor, avertizează asupra „pericolului major” social, economic și de mediu de la Barajul Mihăileni. „România și județul Hunedoara nu își permit să piardă această investiție”, afirmă el, menționând că a trimis memorandumuri repetate Guvernului, ultimul în noiembrie 2025, printr-o scrisoare deschisă președintelui Dan și reprezentanților Executivului.

Ministerul Mediului recunoaște, într-un răspuns din decembrie 2025, rolul esențial al acumulării în gestionarea resurselor de apă și prevenirea riscurilor hidrologice, susținând includerea barajului în categoria obiectivelor de interes național. Investiția vizează asigurarea apei pentru populație și zona industrială, producerea de energie electrică și apărarea împotriva inundațiilor pe sectorul Mihăileni-Gurahonț.