Liderul de la Kiev a precizat, într-o conferință de presă susținută alături de premierul norvegian Jonas Gahr Støre, că rachetele au lovit fabrica Votkinsk, situată în Republica Udmurtia (Rusia), la peste 1.000 km est de Moscova, precizează ucrainenii de la Kyiv Post.

Uzina Votkinsk produce mai multe tipuri de rachete rusești, inclusiv sistemele Iskander-M și Topol-M, și se află pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană, Japonia, Marea Britanie, Elveția, Australia și Ucraina.

Oficialii ruși din Udmurtia au confirmat că „una dintre facilități” din regiune a fost atacată de drone în noaptea de 21 februarie, cauzând pagube și victime, fără a numi însă exact locul vizat.

Zelenski nu a precizat câte rachete au fost lansate, dar a subliniat eficiența loviturilor, prezentând-o drept o realizare semnificativă a industriei de apărare ucrainene.

„Flamingo” este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, dezvăluită în august, cu o rază revendicată de peste 3.000 km, capabilă să transporte focoase puternice și să pătrundă structuri de beton consolidat până la 10 metri adâncime, mai notează sursa citată.