Donald Trump ar fi „destul de interesat” de o eventuală contribuţie a ţărilor arabe la costurile războiului împotriva Iranului, a declarat luni purtătoarea sa de cuvânt, fără a oferi detalii.

„Este ceva ce preşedintele ar fi destul de interesat să facă. Nu vreau să mă antepronunţ, dar ştiu că este o idee pe care o are şi un subiect despre care va vorbi cu siguranţă mai mult”, a declarat Karoline Leavitt într-o conferinţă de presă.

Ea a răspuns astfel unui jurnalist care tocmai o întrebase „cine plăteşte costurile acestui război” şi dacă ţările arabe vor contribui la acestea.

Leavitt a mai spus că ceea ce Teheranul declară public diferă de ceea ce le spune oficialilor americani în privat, iar Iranul ar fi fost de acord în privat cu unele dintre condiţiile Washingtonului.

„În ciuda tuturor declaraţiilor publice pe care le auziţi din partea regimului şi a relatărilor false, discuţiile continuă şi merg bine. Ceea ce se spune public este, desigur, mult diferit de ceea ce ni se comunică în privat”, a spus Leavitt.

Luni, Donald Trump a avertizat că centralele energetice şi sondele de petrol ale Iranului vor fi distruse dacă Teheranul nu va deschide Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul descrisese propunerile de pace ale SUA ca fiind „nerealiste” şi a lansat valuri de rachete asupra Israelului.

„SCHIMBARE DE REGIM”

Trump a declarat că negocierile cu Teheranul decurg bine şi a sugerat că „schimbarea regimului” în Iran este completă.

„Am avut deja o schimbare de regim, dacă vă uitaţi, deoarece un regim a fost decimat, distrus, toţi sunt morţi. Următorul regim este în mare parte mort. Iar al treilea regim, avem de-a face cu oameni diferiţi faţă de cei cu care s-a mai avut de-a face până acum. Este un grup cu totul diferit de oameni”, a declarat Trump reporterilor duminică. „Aşadar, aş considera asta o schimbare de regim şi, sincer, au fost foarte rezonabili”, a afirmat Trump.

Însă secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat luni la emisiunea „Good Morning America” că, deşi ar fi o veste bună dacă Iranul ar avea o nouă conducere şi lideri „care au o viziune mai rezonabilă asupra viitorului”, SUA trebuie să fie „pregătite pentru posibilitatea, poate chiar probabilitatea, ca acest lucru să nu se întâmple”.

Leavitt, întrebată luni cum se va asigura SUA că încheie un acord cu persoane care îl pot pune în aplicare, a avertizat că orice spune Iranul în privat către Washington va fi verificat şi că SUA se va asigura că Teheranul va fi tras la răspundere.

„Dacă nu vor fi (serioşi), preşedintele a prezentat consecinţele militare cu care se va confrunta regimul iranian dacă nu se va ţine de cuvântul dat în privat, în culise”, a spus ea.