„Mă mişc foarte repede. Sunt de trei luni în asta, ştiţi. Războiul din Vietnam a durat 19 ani. Eu sunt în a treia lună”, a declarat Trump pentru NBC News într-un interviu înregistrat vineri după-amiază, relatează CNN.

Fragmentul a fost difuzat ca material de promovare pentru interviul integral, programat să fie transmis duminică.

Negocierile cu Iranul rămân în impas

La aproape 100 de zile de la debutul operaţiunilor militare, Trump nu a ajuns încă nici măcar la un acord provizoriu cu Iranul. În acelaşi timp, Teheranul a lansat vineri drone către Strâmtoarea Ormuz, alimentând semnele de întrebare privind disponibilitatea reală a regimului iranian de a încheia un acord, notează CNN.

Preşedintele american a susţinut că liderii iranieni se confruntă cu dificultăţi în adaptarea la noul context geopolitic.

„Este un lucru foarte dificil pentru ei. Au avut o independenţă considerabilă şi au avut de-a face cu o conducere foarte slabă şi ineficientă din partea Statelor Unite şi, sincer, şi din partea altor ţări”, a spus Trump.

Moment tensionat după interviul pentru NBC

Donald Trump a sugerat că a fost iritat după interviul acordat NBC. La scurt timp după discuţie, în cadrul unei mese rotunde organizate în Wisconsin, liderul de la Casa Albă a afirmat că „din cauza ploii, m-am supărat puţin pe ei”.

În timpul evenimentului, ploaia lovea puternic acoperişul clădirii, iar zgomotul era clar audibil pe parcursul discursurilor.

Deşi a spus că întâlnirea s-a desfăşurat în condiţii bune, Trump a profitat de ocazie pentru a relua criticile la adresa postului american de televiziune.

„Nu am fost mulţumit de asta, dar ne-am simţit bine”, a declarat el, referindu-se apoi la NBC drept „NBC fake news”.