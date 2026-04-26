"Dacă (iranienii) vor să discute, ne pot aborda sau ne pot suna. Dacă vor, putem discuta. Dar nu vom trimite oameni să călătorească 18 ore pentru o întâlnire", a spus el, potrivit Agerpres.

Trump a insistat din nou că nu va permite Iranului să obţină arma nucleară.

El şi-a exprimat respectul faţă de Pakistan, care a găzduit la Islamabad cea mai recentă rundă de negocieri americano-iraniene.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a revenit duminică în Pakistan, după o scurtă deplasare în Oman, care a jucat de asemenea un rol de mediator între Teheran şi Washington, însă emisarii americani Jared Kushner - ginerele lui Trump - şi Steve Witkoff îşi anulaseră deja călătoria la Islamabad.