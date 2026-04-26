Un eveniment care trebuia să fie relaxat și presărat cu ironii a degenerat în mod dramatic la Washington. Președintele Donald Trump, Prima Doamnă, vice-președintele Vance și alți înalți oficiali ai administrației au fost evacuați de urgență de la cina Asociației Corespondenților acreditați la Casa Albă, după ce un bărbat a tras cu o pușcă asupra unui agent Secret Service.

Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost capturat. Este a treia tentativă de asasinat care îl vizează pe Donald Trump. În 1981, la același hotel din Washington, președintele Ronald Regan a fost împușcat și rănit grav.

În sala s-au auzit mai multe pocnituri în timp ce Donald și Melania Trump se aflau la masa de prezidiu. Tocmai fusese adus primul fel de mâncare. Absorbit, se pare, de discuția cu iluzionistul Oz Pearlman, președintele Trump n-a părut să bage de seamă inițial rumoarea iscată de apariția în forță a agenților de securitate. S-a alarmat, în schimb, Melania Trump.

Agenți de la Secret Service i-au flancat pe președinte și pe Prima Doamnă, care s-au refugiat în spatele mesei. Unii membri ai personalului de securitate au luat poziție pe scenă, îndreptându-și armele spre sala de bal. În acest timp, în încăpere se instala panica, iar invitații căutau, la rândul lor, refugiu.

Agenții Secret Service l-au luat pe sus mai întâi pe vicepreședintele Vance. Abia după aceea a fost scos din sala și cuplul prezidențial. Unul cate unul au fost evacuați și ceilalți mmebri ai guvernului, inclusiv șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ori secretarul trezoreriei Scott Bessent.

Unii invitați încă nu apucaseră să intre în sală. Făceau poze pe covorul roșu când au răsunat împușcăturile. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe nici nu bănuia ce profeție lansează, când a stat de vorba cu jurnaliștii de la Fox News, la sosire.

Dată fiind natura evenimentului, de față erau o mulțime de ziariști, care au descris pe larg incidentul.

Mark Stone: ”Pare să fi avut loc un atac armat, s-au auzit focuri de armă la Dineul Corespodenților de la Casa Albă. Suntem bine! Președintele a fost evacuat.”

Nicole Sganga, reporter CBS: ”Suntem la dineul Corespondenților de la Casa Albă și în acest moment ne aflăm sub mese. S-au tras focuri de armă. Se aud agenții Secret Service spunând că toată lumea e teafără. Tocmai savuram salatele când s-au auzit focurile de armă, iar agenții Secret Service ne-au ordonat să ne ne ascundem sub mese. O să ies acum...”

Veteranul CNN, Wolf Blitzer, era în hol când au răsunat împușcăturile: ”Mă întorceam de la toaletă când am auzit brusc focuri de arma în holul din dreapta mea. Următorul lucru de care îmi amintesc este că un ofițer s-a repezit la mine și m-a trântit la podea, protejandu-mă.”

Donald Trump: ”N-am vrut s-o spun, dar ăsta e motivul pentru care ne trebuie o sală de bal la Casa Albă.

O să reluam evenimentul în următoarele 30 de zile. O să-l facem și mai mare și mai drăguț. O să reprogram dineul. De altfel, în seara asta eu am vrut să continuăm. M-am bătut ca un leu pentru asta. Dar mi s-a spus că asta e protocolul, m-au rugat.”

Suspectul a fost identificat drept Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, din Torrance, o suburbie a orașului Los Angeles. Poliția spune că avea asupra sa mai multe arme și cuțite. Se cazase la hotelul Washington Hilton, la care a avut loc evenimentul, situat pe Connecticut Avenue.

Donald Trump: ”Bărbatul a fost capturat. Cred că este un ins bolnav la cap. Probabil e vorba de un lup singuratic.”

Jeffery W. Carroll, șef poliție: ”Când individul a ajuns la punctul de control, agenții Secret Service și ceilalți ofițerii l-au confruntat imediat și au fost în măsură să-l imobilizeze și să-l captureze.”

Totuși, imaginile de pe camerele de supraveghere difuzate de Trump pe Truth Social au arătat un bărbat alergând rapid prin punctul de control de securitate, luându-i pe nepregătite pe ofițeri, înainte ca aceștia să-și scoată armele.

Un profil de LinkedIn îl descrie pe Cole Tomas Allen drept profesor cu jumătate de normă la un centru de meditații și pregătire pentru examene din California. În decembrie 2024 a fost decretat „profesorul lunii”. Cu studii de inginerie mecanică și informatică, Allen se descria și ca dezvoltator de jocuri video. În toamna lui 2024 a donat 25 de dolari pentru campania prezidențiala a Kamalei Harris.

Jason Moses, fost elev: ”Era un tip normal, deștept, foarte deștept. Poate puțin ciudățel, dar cu siguranță nu te-ai fi așteptat să facă ce a făcut în seara asta. Un tip de treabă, cu picioarele pe pământ.”

Donald Trump a mai fost ținta a doua tentative de asasinat în 2024, în cursul campaniei electorale.

Donald Trump: ”Este o funcție primejdioasă. Mereu pomenesc de situația piloților de curse. Cam 1% dintre ei fac accidente și 10% dintre aceștia mor, deci mult mai puțin de 1%. Dacă vorbim de președinți, cam 8% dintre ei sunt împușcați, iar 5,8% mor. Nimeni nu mi-a spus că e o poziție atât de pândită de pericole. Daca Marco (Rubio) m-ar fi avertizat, poate că nu aș fi candidat, aș fi zis pas.”