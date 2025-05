Trump recunoaște efectele produse de războiul său comercial: „Copiii americani ar putea primi două păpuşi în loc de 30

”Ei, bine, poate că copiii vor avea două păpuşi în loc de 30! Şi poate că cele două păpuşi vor costa cu câţiva dolari mai mult decât de obicei”, a declarat el miercuri în faţa presei.

TRUMP: “Maybe the children will have 2 dolls instead of 30 dolls, & maybe the 2 dolls will cost a couple of bucks more than they would normally.” pic.twitter.com/ERMbIRuotB