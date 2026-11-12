Directorul Financiar Colette Kress va prelua funcția de CEO interimar, în timp ce Nvidia caută un succesor permanent, a anunțat compania, scrie Reuters.

Kress ocupa până acum funcțiile de vicepreședinte executiv și director financiar al gigantului american din industria semiconductorilor. Ea a acceptat să preia temporar conducerea companiei.

Harvey Jones, membru al consiliului de administrație, a declarat că Kress a contribuit la dezvoltarea Nvidia într-o perioadă de creștere extraordinară și cunoaște în profunzime activitatea companiei, relațiile cu clienții, operațiunile și situația financiară.

Totodată, compania a anunțat că Harvey Jones a fost ales în funcția de președinte al consiliului de administrație, devenind primul care ocupă acest rol în istoria Nvidia.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 10% înainte de deschiderea pieței.

Acțiunile Nvidia s-au prăbușit cu peste 13% după demisia lui Jensen Huang

Acțiunile Nvidia au deschis ședința bursieră în scădere cu peste 13%, după anunțul demisiei directorului general Jensen Huang. Scăderea a dus la pierderea a peste 500 de miliarde de dolari din valoarea de piață a gigantului american din industria semiconductorilor.

Titlurile companiei începuseră să se deprecieze puternic încă din tranzacțiile de dinaintea deschiderii bursei, după ce miercuri seară au apărut informații potrivit cărora Huang ar fi avut o relație extraconjugală cu o angajată Nvidia.

Declinul acțiunilor Nvidia a influențat și evoluția principalilor indici americani. Indicele Nasdaq Composite, dominat de companii din sectorul tehnologic, și indicele S&P 500 au deschis, de asemenea, în scădere.

Nvidia reprezintă aproximativ 6% din valoarea totală a indicelui S&P 500, ceea ce face ca evoluția acțiunilor sale să aibă un impact important asupra pieței americane.

Compania, unul dintre principalii furnizori de cipuri pentru industria inteligenței artificiale, urmează să publice marțea viitoare cele mai recente rezultate financiare.

Cine este fondatorul Nvidia

Născut în Taiwan, Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, a cofondat gigantul american Nvidia în 1993 și a transformat compania într-unul dintre cei mai importanți jucători din industria tehnologiei. Averea sa este estimată la aproximativ 145 de miliarde de dolari, iar în mediul tehnologic a fost supranumit „Taylor Swift al industriei tech”, .

Nvidia este unul dintre principalii producători de cipuri avansate, componente esențiale pentru industria jocurilor video, serverele de cloud și, mai ales, dezvoltarea inteligenței artificiale. Compania are o valoare de piață de peste 4.000 de miliarde de dolari și este a doua cea mai valoroasă companie din lume, potrivit informațiilor citate de BBC.

Potrivit relatărilor apărute în presă, Jensen Huang a avut o relație extraconjugală cu Alice Huang, o femeie despre care există suspiciuni că ar fi fost spion chinez. Directorul Nvidia ar fi recunoscut că și-a înșelat soția într-un e-mail de scuze adresat angajaților companiei, fără să dezvăluie identitatea femeii. O a doua presupusă relație, cu o angajată Nvidia, a fost relatată de The New York Times.

Informațiile au avut efect și asupra pieței financiare. Acțiunile Nvidia au pierdut aproape 7,5% în tranzacțiile de după închiderea bursei.

Compania ar fi declanșat o investigație internă pentru a analiza situația, iar consiliul de administrație s-ar fi reunit pentru a discuta viitorul lui Jensen Huang la conducerea gigantului american.

Proces colectiv împotriva Nvidia și Jensen Huang pentru inducerea în eroare a acționarilor

Un prim risc juridic îl reprezintă un proces colectiv propus luni în California, în care Nvidia şi Huang sunt acuzaţi că au indus în eroare acţionarii prin ascunderea presupusei relaţii. Acţiunea vizează investitorii care au cumpărat acţiuni între 9 octombrie şi 8 noiembrie, perioadă în care titlurile Nvidia au pierdut aproximativ 20%, echivalentul unei reduceri a capitalizării bursiere de circa 1.000 de miliarde de dolari.

Pentru a obţine despăgubiri, reclamanţii trebuie să demonstreze că Nvidia şi Huang au furnizat în mod conştient informaţii înşelătoare, că investitorii s-au bazat pe acestea şi că declaraţiile au contribuit la umflarea artificială a preţului acţiunilor. Procesul nu precizează deocamdată valoarea despăgubirilor solicitate.

Comisia americană pentru valori mobiliare şi burse (SEC) ar putea deschide, separat, o investigaţie privind eventuale declaraţii false sau făcute cu neglijenţă gravă. Autoritatea dispune de instrumente de sancţionare care pot include amenzi şi interdicţii pentru ocuparea unor funcţii de conducere în companii listate. În 2022, Nvidia a plătit o amendă de 5,5 milioane de dolari pentru soluţionarea unor acuzaţii anterioare privind informarea insuficientă a investitorilor, fără să recunoască sau să nege faptele.

În prezent, companiile chineze de inteligență artificială încearcă să închirieze capacitate de calcul bazată pe cipuri Nvidia, în afara Chinei, de teama că scandalul în care este implicat Jensen Huang, directorul executiv al producătorului american de cipuri, ar putea determina Washingtonul să înăsprească restricțiile privind accesul de la distanță la procesoarele avansate, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, conform Reuters.