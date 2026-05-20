Într-o apariție neprogramată, marți, Trump s-a întâlnit cu reporterii la șantierul noii săli de bal, lăudând arhitectura greacă și romană, precum și caracteristicile de securitate ale noii clădiri, despre care a spus că pot „opri aproape orice”.

„Nu numai că este rezistentă la drone. Dacă o dronă o lovește, aceasta ricoșează. Nu va avea niciun impact”, a spus Trump în timp ce arăta imagini cu acoperișul, potrivit Associated Press.

Donald Trump, președintele SUA: „Deci, toate acestea au fost plătite din banii mei și, pentru că tot aud că nu e așa, noi facem un cadou, acesta este un cadou, nu va fi plătit de contribuabili. Avem un judecător care consideră că este un lucru îngrozitor faptul că facem un cadou. A spus că este groaznic că facem un cadou, că ar trebui plătit de contribuabili. Asta nu am mai auzit-o niciodată. Sunt sigur că poate nu știu, poate el nu înțelege. Acesta este un cadou pentru Statele Unite ale Americii. Și mai mult decât un cadou, va fi una dintre cele mai frumoase clădiri care au fost construite vreodată în țară sau în Washington, DC. Iată cealaltă fațadă pe care o vedeți aici. Și, din nou, ne inspirăm din aceste clădiri clasice mărețe, preluate din diferite părți ale lumii, din vremuri foarte glorioase. Aceasta este Roma. Lor le place acoperișul plat. Greciei îi plac, ei le numesc triunghiurile. Și vedeți asta. Aceasta este o verandă cu vedere asupra orașului. De asemenea, este concepută astfel încât să putem avea forțe militare acolo. Însă întregul acoperiș este conceput pentru armată. Sunt foarte înalte. Sunt mai înalte decât aproape orice altceva. Au o vedere de 360 de grade asupra Washingtonului, D.C. Au o capacitate uriașă de a găzdui drone. Nu numai că este rezistent la drone. Dacă o dronă lovește acoperișul, aceasta ricoșează. Nu va avea niciun impact. Dar este conceput și ca un port pentru drone, astfel încât acoperișul clădirii protejează întreg Washingtonul.”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Aici jos sunt tot felul de încăperi. Se construiește un spital. Este un spital militar. Se construiesc tot felul de centre de cercetare, precum și săli de ședințe și încăperi destinate armatei, care utilizează sala de bal. Iar sala de bal servește, de fapt, drept scut și protejează tot ceea ce se construiește aici.”

Trump a spus că sala de bal va fi finanțată de donatori, dar și de el însuși.

Republicanii din Congresul SUA au depus o cerere de finanțare de 1 miliard de dolari pentru a acoperi toate elementele de securitate.