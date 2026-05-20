Asta pentru a da o nouă șansă negocierilor de pace cu Teheranul.

La rândul său, vicepreședintele Vance a spus că negociatorii americani au înregistrat „progrese semnificative” în discuții.

Și a dat asigurări că administrația Trump nu a implicat Statele Unite într-un război „fără sfârșit”.

Sute de cupluri s-au căsătorit, în cadrul unor ceremonii colective, organizate la Teheran. Potrivit presei iraniene, tinerii s-au înscris într-un așa-numit program „de sacrificiu personal”, sponsorizat de stat.

Și s-au angajat să își riște viața în timpul războiului. Iranul își amplifică mesajele de propagandă, în timp ce continuă negocierile cu americanii. Teheranul a anunțat că a trimis un nou răspuns la propunerea de pace a Casei Albe.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Luasem decizia de a ataca, dar statele din Golf au sunat. Au spus: „Domnule, ne-ați putea acorda câteva zile? Pentru că avem convingerea că iranienii sunt rezonabili”.

Statele Unite cer Iranului să-și abandoneze ambițiile nucleare și să le cedeze lor, sau chinezilor, uraniul îmbogățit. În plus, vor ca Teheranul să redeschidă circulația prin Strâmtoarea Ormuz, fără condiții. Iranul solicită oprirea luptelor pe toate fronturile și ridicarea blocadei americane.

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: „Am avut multe variante de proiect, multe documente care au circulat înainte și înapoi, dar nu voi spune cu încredere că vom ajunge la un acord până când nu semnăm efectiv o înțelegere negociată”.

Trump a avertizat că forțele militare americane vor relua atacurile, dacă negocierile eșuează.

Donald Trump: „Mai aștept două sau trei zile, poate voi relua atacurile vineri, sâmbătă, duminică, ceva de genul, poate la începutul săptămânii viitoare”.

Președintele e încrezător că americanii vor îndura creșterea prețului la combustibil, în fața pericolului unui Iran înarmat nuclear.

Donald Trump: „Toată lumea îmi spune că războiul e nepopular, dar eu cred că este foarte popular. Creșterea prețului la petrol e un fleac. Trebuie să fac asta pentru că nu voi permite ca lumea să fie aruncată în aer, în timpul mandatului meu”.

JD Vance: „Iranul nu poate obține armament nuclear, întrucât ar deveni prima piesă dintr-un domino care va da naștere unei curse a înarmării nucleare la nivel global, iar asta va afecta grav securitatea Statelor Unite”.

Între timp, amiralul care conduce operațiunile militare împotriva Iranului a dat explicații, în cadrul unei audieri tensionate în Congres.

Seth Moulton, democrat - Massachusetts: Care este planul acum pentru a câștiga efectiv acest război? Pentru că pare că pierdem.

Amiralul Brad Cooper, Comandamentul Central al SUA: Ne-am atins toate obiectivele militare. În prezent respectăm un armistițiu. Executăm o blocadă și suntem pregătiți pentru o gamă largă de situații.

Seth Moulton, democrat - Massachusetts: Nu pare că lucrurile merg bine și aș vrea să știu câți americani trebuie să mai moară pentru această greșeală. Știți?

Amiralul Brad Cooper, Comandamentul Central al SUA: Cred că este o afirmație complet nepotrivită din partea dumneavoastră, domnule, cu tot respectul.

Seth Moulton, democrat - Massachusetts: Nu este o afirmație, este o întrebare.