''Ei au câteva rachete şi câteva drone. Aş spune, ca proporţie, poate 21%, 22% din rachetele lor. Sunt multe rachete, dar nu este ceea ce era atunci când am lansat primul nostru atac'', a declarat Trump într-un prim extras difuzat de NBC. Interviul integral urmează să fie transmis duminică.

Liderul american afirmase la începutul lunii mai că Teheranul mai are doar ''18-19%'' din stocul său de rachete.

''Majoritatea uzinelor de drone au fost distruse, majoritatea rampelor de lansare au fost distruse şi majoritatea locurilor de fabricare a rachetelor au fost distruse'', a adăugat vineri Donald Trump.

Iranul a anunţat vineri că a lansat ''rachete de avertisment'' contra a două nave americane în Marea Oman.