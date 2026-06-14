A primit, însă, și o veste proastă: numele Donald Trump a fost îndepărtat de pe fațada Centrului Kennedy din Washington D.C., după ce un judecător nu a acceptat schimbarea denumirii acestui important centru cultural din Kenedy- în Trump.

Prins într-un război nepopular și costisitor cu Iranul, octogenarul Trump și-a făcut cadou, de ziua lui, o extravagantă competiție de arte marțiale mixte chiar la Casa Albă.

Combatanții - toți unul și unul - se vor lupta într-o cușcă metalică de formă octogonală, instalată pe peluza de sud a reședinței prezidențiale. Arena temporară este completată cu structura denumită "The Claw" - Gheara, un arc metalic cu aspect de navă spațială, echipat cu lumini, sistem de sunet și ecrane de mari dimensiuni.

Președintele va asista la gala de lupte în cușcă, înconjurat de membri ai Cabinetului, oficiali de rang înalt ai administrației, congresmeni republicani și peste 4.300 de spectatori. Alți 85.000 se estimează că vor urmări evenimentul pe ecrane gigant amplasate într-un „fan zone", în parcul prezidențial Ellipse, din apropiere.

Între timp, la aproximativ un kilometru de petrecerea sa aniversară, echipe de muncitori au îndepărtat numele președintelui de pe fațada clădirii Kennedy Center. Asta după ce un judecător a decis că Donald Trump a mers prea departe când a vrut să redenumească instituția cu numele său. Numai că, după înlăturarea numelui Trump, fațada centrului Kennedy a rămas acoperită, să nu se vadă modificarea.

Trump a încercat să lege gala de lupte din această seară de sărbătorile mai ample consacrate - în iunie și iulie - celei de a 250-a aniversări a semnării Declarației de Independență a Statelor Unite.

Totuși, gala pare mai degrabă dedicată celebrării propriei persoane. Chiar și summitul G7 - al liderilor principalelor țări industrializate, a fost amânat, pentru ca președintele să poată participa la petrecerea sa cu lupte și apoi să zboare direct în Franța pentru întâlnirea cu liderii G7.