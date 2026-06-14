Decizia președintelui vine după ce Eugen Tomac nu a strâns voturile pentru învestire, așa că astăzi și-a depus mandatul. Președintele Nicușor Dan a făcut anunțul la 9 dimineața, la Palatul Cotroceni. El a considerat că soluția politică e cea potrivită în acest moment, după ce cabinetul de tehnocrați propus de Eugen Tomac nu a reușit să obțină o majoritate în Parlament.

Nicușor Dan, președintele României: „Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și, în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative - a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean de succes, a fost un ministru de succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog”.

Anunțul a venit în ultima zi în care Eugen Tomac putea trimite în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, pentru a cere votul de învestitură.

Nicușor Dan: „Nici domnul Tomac, și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită”.

Eugen Tomac, fostul premier desemnat: „Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor și regret acest lucru”.

Prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, a declarat că își dorește să formeze un guvern cu aceleași priorități anunțate de Tomac: atragerea banilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE.

Adrian Veștea, premier desemnat: „Vă mulțumesc, dle președinte, pentru încrederea acordată. Am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament, îmi doresc un guvern politic care să își asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală”.

Fost ministru al Dezvoltării în cabinetul Ciolacu, Adrian Veștea este în prezent președintele Consiliului Județean Brașov.