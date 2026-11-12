Trump a scris pe platforma Truth Social că „un singur om” ar putea ocupa această funcție și că numirea lui Cook ar însemna că „o legendă înlocuiește o legend”, relatează The Independent.

Tim Cook, în vârstă de 66 de ani, a condus Apple din 2011 până la începutul acestui an, când a renunțat la funcția de director general. El a rămas însă președintele executiv al companiei.

Demisia lui Jensen Huang a fost anunțată joi, în contextul unui scandal care a afectat puternic acțiunile Nvidia. Acestea au scăzut cu 10% joi dimineață, iar compania a pierdut sute de miliarde de dolari din valoarea de piață.

Scandal de spionaj la vârful Nvidia

Controversa a izbucnit după ce The New York Times a relatat că Huang ar fi avut o relație de lungă durată cu Alice Huang, o altă directoare din industria tehnologiei. Potrivit unor oficiali americani din serviciile de informații, aceasta ar fi agentă sau colaboratoare a Ministerului Securității Statului din China, echivalentul CIA. Alice Huang nu are nicio legătură de rudenie cu șeful Nvidia.

Femeia ar fi facilitat livrări de cipuri Nvidia către companii chineze, încălcând restricțiile americane la export, în cadrul unei operațiuni de informații. Beijingul a respins acuzațiile de spionaj, pe care le-a catalogat drept „complet nefondate și menite să denigreze China”.

Ulterior, publicația americană a dezvăluit că Jensen Huang ar fi avut o altă relație extraconjugală, cu Kimberly Powell, vicepreședinta diviziei de sănătate a Nvidia, care este, de asemenea, căsătorită.

După apariția primelor informații, Huang le-a trimis angajaților un mesaj în care a recunoscut că și-a înșelat soția, Lori Huang, alături de care este căsătorit de 40 de ani. El și-a cerut scuze pentru suferința provocată, fără să ofere alte detalii.

Consiliul de administrație al Nvidia a deschis o anchetă internă, coordonată de firma de avocatură Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Scandalul a stârnit îngrijorări atât în rândul democraților, cât și al unor republicani. Aceștia au cerut explicații despre ce știa Donald Trump în legătură cu comportamentul lui Huang, dacă presupusele legături cu o agentă chineză au pus în pericol securitatea națională și dacă administrația americană a ignorat informațiile pentru a proteja Nvidia, o companie cu o influență majoră asupra pieței bursiere din SUA.

Relații apropiate cu Trump

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, atât Tim Cook, cât și Jensen Huang au cultivat relații apropiate cu președintele american. Cei doi au participat, în septembrie, la un dineu oficial organizat în onoarea președintelui chinez Xi Jinping.

Huang a avut o relație deosebit de apropiată cu Trump, în contextul eforturilor administrației americane de a dezvolta industria națională de inteligență artificială și de a concura cu China. În același timp, administrația a relaxat restricțiile privind exportul către China al unor cipuri Nvidia de ultimă generație.

La începutul acestui an, în timpul unei vizite în China, Trump a făcut o oprire prelungită cu Air Force One la o bază aeriană din Alaska, pentru ca Huang, care ajunsese acolo cu avionul său privat, să se poată alătura delegației prezidențiale în drumul spre Beijing.

Prezența directorului Nvidia la bordul aeronavei prezidențiale a avut loc după ce Trump fusese informat de oficiali de rang înalt, printre care secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio, despre presupusa implicare a lui Huang în relația cu o colaboratoare a serviciilor de informații chineze.

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat că nu știa „absolut nimic” despre presupusa relație a lui Huang cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

„Cred că este un om onorabil”, le-a spus Trump jurnaliștilor, adăugând că Huang „a făcut o treabă extraordinară pentru țara noastră”.

Între timp, liderii republicani ai trei comisii din Camera Reprezentanților au cerut ca Huang să fie audiat cu ușile închise în legătură cu interacțiunile sale cu presupusa colaboratoare a serviciilor chineze. De asemenea, senatorii democrați Elizabeth Warren și Chris Coons i-au cerut secretarului Comerțului, Howard Lutnick, să se asigure că sunt păstrate toate documentele companiei referitoare la relațiile Nvidia cu China.