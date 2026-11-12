Ministerul de Interne din Singapore anunță că Alice Huang a fost vizată într-o anchetă cu privire la „o potențială implicare în eventuale infracțiuni în Singapore, având în vedere funcția sa” de conducătoare a Megaspeed International, potrivit News.ro.

Alice Huang este acuzată de faptul că a lucrat în contul Beijingului și că întreținea o relație cu patronul gigantului cipurilor electronice Nvidia, americano-taiwanezul Jensen Huang.

Într-o scrisoare adresată angajaţilor şi transmisă duminică, Huang s-a declarat „profund îndurerat” că a fost „infidel” faţă de soţia sa, fără a face comentarii cu privire la identitatea amantei.

În urma scandalului, Jensen Huang a ales să demisioneze.