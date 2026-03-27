Chiar dacă au ieșit în evidență diviziuni profunde, cele mai avansate economii ale lumii au ținut să transmită un semnal de unitate.

În comunicatul final, se afirmă că G7 rămâne ”excepțional angajat" pentru reducerea efectelor războiului din Iran. Și face eforturi pentru a asigura circulația liberă și sigură prin strâmtoarea Ormuz.

Aceasta este prima călătorie externă a lui Marco Rubio de la începutul războiului cu Iranul. El are sarcina inevitabilă de a le prezenta aliaților din G7 strategia de război a Statelor Unite. Însă, majoritatea au întâmpinat conflictul din Iran cu scepticism.

Sentimentele au fost vizibile când secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu omologii săi la o abație istorică din secolul al XII-lea, în apropiere de Paris.

Johann Wadephul, German Foreign Minister: ”Atmosfera este una de lucru. Este serioasă pentru că situația este serioasă. Ne confruntăm acum cu două războaie, iar asta, în mod firesc, pune presiune asupra economiei noastre, asupra societăților noastre și, desigur, asupra unității noastre. Trebuie să ne consolidăm unitatea. Deoarece vedem că Iranul și Rusia cooperează foarte strâns, noi trebuie să fim și mai uniți”.

Ministrul ucrainean de externe a fost invitat să ia parte la discuțiile de la Paris. În timp ce Volodimir Zelenski s-a întâlnit, în Arabia Saudită, cu experți ucraineni care îi ajută pe saudiți să contracareze amenințarea dronelor iraniene.

Reprezentant al forțelor armate din Ucraina: ”Este un grup de experți, a cărui sarcină principală a fost să lucreze cu partea locală pentru a identifica problemele existente și a dezvolta un anumit plan de acțiune care să le permită să-și consolideze apărarea aeriană”.

Pe de altă parte, chiar la sosirea la Paris, Rubio a reluat criticile președintelui Trump la adresa aliaților din NATO.

Marco Rubio, secretarul american de stat: ”Statele Unite sunt în mod constant rugate să ajute într-un război și contribuie mai mult decât orice altă țară din lume la un război care are loc pe un alt continent, în Ucraina. Dar când SUA au avut nevoie, nu au primit răspunsuri pozitive”.

Donald Trump: ”Suntem foarte dezamăgiți de NATO, pentru că NATO nu a făcut absolut nimic (în războiul cu Iranul). Când l-am auzit pe președintele Germaniei spunând că acesta nu este războiul nostru, despre războiul cu Iran, am spus: „Ei bine, cel din Ucraina nu este războiul nostru. Noi am ajutat, dar războiul din Ucraina nu este al nostru”.

Keir Starmer: ”Vreau să fie clar: nu vom intra în război. Și există, prin urmare, o diferență clară de opinie între mine și președintele Trump. Părerea mea este că multe dintre lucrurile care se spun și se fac au scopul de a pune presiune asupra mea pentru a-mi schimba decizia. Dar vreau să fie la fel de clar: nu voi ezita în această privință. Nu voi da înapoi”.