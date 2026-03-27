Prețul petrolului a trecut iar de pragul de 110 dolari pe baril, deși președintele Trump anunțase că amână cu încă 10 zile planurile de distrugere a centralelor electrice iraniene.

În timp ce bombardamentele israeliene continuă în Iran, președintele Trump susține că negocierile cu Teheranul sunt în curs de desfășurare și merg bine.

Donald Trump: ”Acum (iranienii) au șansa să facă o înțelegere, dar totul depinde de ei. Ei spun că nu negociază și că nu vor negocia. Bineînțeles că vor negocia. Au fost complet distruși. Cine nu ar negocia în această situație? Imploră să încheiem un acord”.

Ca să-și arate bunele intenții, președintele american a anunțat că amână loviturile planificate asupra centralelor electrice iraniene cu încă 10 zile. Noul termen limită ar fi acum pe 6 aprilie.

Donald Trump: ”M-au întrebat foarte frumos, prin intermediul oamenilor mei: „Am putea primi mai mult timp?”. Așa că le-am acordat un termen 10 zile. Ei ceruseră doar 7. Și o să spuneți că Trump este un negociator groaznic, dar ei au cerut 7, însă eu am hotărât să le dau 10”.

Pe de altă parte, Pentagonul ia în calcul să trimită până la 10.000 de soldați americani suplimentari în Orientul Mijlociu. Așa că ultimele comentarii ale lui Trump nu au calmat creșterea prețului petrolului, care vineri a trecut din nou de pragul de 110 dolari pe baril. Dar președintele american nu-și face griji.

Donald Trump: ”Sincer, mă așteptam ca prețurile petrolului să crească mai mult și credeam că piața bursieră va scădea mai mult. Nu a fost nici pe departe atât de grav pe cât mă așteptam. Poate că au încredere în președintele american”.

Strâmtoarea Ormuz – unde accesul este esențial pentru transportul de petrol și pentru economia globală – este închisă, potrivit presei de stat iraniene. Gărzile revoluționare islamice susțin că au întors din drum unele nave care au încercat să treacă prin strâmtoare, iar altele au fost avertizate cu "măsuri dure".

Israelul anunță că mai are nevoie de 15.000 de soldați

Trump a dezvăluit "cadoul" despre care spunea, zilele trecute, că l-a primit de la iranieni.

”Au spus, ca să ne arate că sunt serioși, că ne vor da opt nave de petrol, opt nave, opt nave mari de petrol. Și, de fapt, apoi și-au cerut scuze pentru ceva ce au spus și au zis că vor trimite încă două nave. Și în final au fost 10 petroliere”.

Între timp, Israelul continuă neabătut războiul. Armata israeliană anunță că a lovit principala unitatea iraniană de fabricare a rachetelor balistice și minelor marine.

Israel Katz, Israeli Defense Minister: ”Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am avertizat regimul terorist iranian să înceteze să lanseze rachete asupra populației civile din Israel. În ciuda avertismentelor, atacurile continuă, iar, prin urmare, atacurile israeliene în Iran vor escalada și se vor extinde”.

Armata israeliană transmite că mai are nevoie de trupe pentru a susține operațiunile pe multiple fronturi.

Brig. Gen. Effie Defrin, Israeli military spokesman: ”Vreau să spun că armata israeliană are nevoie de încă 15.000 de soldați, dintre care între 7.000 și 8.000 de soldați combatanți”.

Sean Bell, analist Sky News: ”Israelul a externalizat, într-un fel, lovirea capacității nucleare a Iranului către America, și ceea ce devine tot mai evident este că există acum două obiective, dintre care unul — cel al Israelului — pare foarte diferit de cel al Americii. Dar punctul cheie aici este că va dura destul de mult timp. Astfel, cred că există momentan o divergență. Și s-ar putea foarte bine ca America să caute să iasă destul de repede din război. Dar Israelul nu își va opri campania în curând".