Președintele Trump a confirmat joi știrea publicată de The Post, conform căreia oficialii serviciilor secrete americane l-au informat că noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, ar putea fi gay.

Prezentatorul Fox News, Jesse Watters, l-a întrebat pe Trump într-un interviu de grup la emisiunea „The Five”: „V-a spus CIA că Ayatollah Jr. este gay?”. „Ei bine, au spus asta, dar nu știu dacă doar ei au spus asta. Cred că mulți oameni spun asta, ceea ce îi conferă un start slab în acea țară”, a spus Trump.

Trump și consilierii săi au izbucnit în râs în timpul unei conferințe private, aflând că Mojtaba, în vârstă de 56 de ani, ar putea fi gay, au declarat săptămâna trecută doi oficiali ai comunității de informații americane și o sursă apropiată Casei Albe pentru The Post.

Republica Islamică este o teocrație represivă care îi spânură pe homosexuali de macarale și îi obligă pe alții să se supună operațiilor de schimbare de sex.

Serviciile de informații americane indică faptul că Mojtaba Khamenei a avut o relație sexuală de ani de zile cu tutorele său - un oficial afirmând că informațiile au fost „derivate dintr-una dintre cele mai protejate surse pe care le are guvernul”.

O sursă a declarat că Mojtaba ar fi făcut și avansuri sexuale „agresive” bărbaților care îl îngrijeau - posibil în timp ce era puternic medicat - după ce a fost rănit în atacurile aeriene din 28 februarie.

Khamenei a fost ales să-l înlocuiască pe tatăl său decedat ca lider suprem pe 8 martie, în ciuda faptului că ayatollahul Ali Khamenei se opunea ascensiunii fiului său.

Mojtaba a fost mare parte din viață impotent

„Tatăl său și alții bănuiau că este gay, iar acesta era un lucru pe care oamenii îl răspândeau pentru a încerca să-i oprească ascensiunea”, a explicat o sursă.

O telegramă diplomatică americană clasificată din 2008, publicată de WikiLeaks, îl descria pe Mojtaba ca fiind sub tratament în Marea Britanie pentru impotență, deși raportul respectiv nu a identificat ce ar fi putut cauza afecțiunea.

Dosarul Departamentului de Stat spune că Mojtaba s-a căsătorit „relativ târziu în viață” - în jurul vârstei de 30 de ani - „se pare că din cauza unei probleme de impotență tratate și în cele din urmă rezolvate în timpul a trei vizite prelungite în Marea Britanie, la spitalele Wellington și Cromwell din Londra”.

„Familia sa aștepta ca Mojtaba să aibă copii rapid, dar a avut nevoie de o a patra vizită în Regatul Unit pentru tratament medical; după o ședere de două luni, soția sa a rămas însărcinată”, se arată în dosarul divulgat.

Soția lui Mojtaba, Zahra, și fiul adolescent, Mohammad Bagher, ar fi murit în atacul aerian care i-a ucis tatăl. Noul lider suprem mai are un fiu și o fiică.

Trump a confirmat relatarea ziarului The Post - după ce a evitat o întrebare similară despre această informație săptămâna trecută - înainte de a trece la ridiculizarea „homosexualilor pentru Palestina”, spunând că Hamas „i-ar ucide instantaneu”.

Trump: ”Imnul național al homosexualilor a fost piesa mea de prezentare”

Președintele a adăugat că s-a descurcat „foarte bine cu votul homosexualilor” și „am cântat chiar și imnul național al homosexualilor” - „Y.M.C.A.” de la Village People - care a fost chiar imnul campaniei sale.

„Niciun republican nu a obținut vreodată votul homosexualilor așa cum am obținut eu și sunt foarte mândru de asta”, a spus el. „Cred că este grozav. Poate pentru că sunt din New York City, nu știu, dar imnul național al homosexualilor a fost piesa mea de prezentare”.

Trump încearcă să ajungă la un acord cu oficialii iranieni după 27 de zile de bombardament intens americano-israelian asupra națiunii - printre obiective se numără redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim internațional și renunțarea Teheranului la programul său de îmbogățire a uraniului.

Președintele l-a numit pe Mojtaba Khamenei un lider „inacceptabil” al națiunii, deoarece este considerat puțin probabil să se supună cerințelor lui Trump după ce a servit drept paznic pentru tatăl său asasinat.