Trump ia zilnic un medicament folosit de toată lumea, dar într-o doză de 4 ori mai mare decât i-a fost prescris

Donald Trump a recunoscut că ia aspirină în fiecare zi, dar într-o doză de peste patru ori mai mare decât cea pe care i-au prescris-o medicii. ”Vreau ca sângele meu subțire să-mi curgă frumos prin vene”, a spus președintele SUA.

Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu pentru The Wall Street Journal că ia o doză mai mare de aspirină decât cea recomandată de medicii săi, dând vina pe acest lucru pentru vânătăile vizibile de pe mâini care au generat noi întrebări cu privire la sănătatea sa, scrie CNN.

„Se spune că aspirina este bună pentru subțierea sângelui și nu vreau să-mi curgă prin inimă sânge gros”, a spus Trump, în vârstă de 79 de ani, despre motivul pentru care ia o doză mai mare. „Vreau să-mi curgă prin inimă sânge frumos și subțire. Are sens?”.

„Medicii ar prefera să iau doza mai mică”, a adăugat Trump. „Eu iau doza mai mare, dar am făcut-o ani de zile, iar ceea ce face este să provoace vânătăi”.

Trump a acordat un interviu improvizat publicației Journal după ce a aflat că publicația va realiza un articol despre sănătatea sa. Interviul pare a fi una dintre cele mai ample discuții pe care Trump le-a avut cu jurnaliștii cu privire la sănătatea sa, deoarece în anul care tocmai a trecut s-a intensificat analiza vârstei, a capacității sale de a funcționa și a transparenței în ceea ce privește informațiile sale medicale.

Trump are de mult timp vânătăi pe mâna dreaptă, despre care CNN a relatat că au apărut înainte de revenirea sa la Casa Albă. Dar acestea au atras mai multă atenție după ce a început să încerce să le acopere cu machiaj gros și bandaje și să le ferească de camerele de filmat cu cealaltă mână. Observatorii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la umflarea picioarelor și la faptul că pare că moțăie în timpul evenimentelor publice.

Președintele SUA a comentat din nou vineri pe Truth Social despre sănătatea sa după publicarea interviului, spunând că medicii de la Casa Albă l-au considerat „în perfectă stare de sănătate”.

Trump ia 325 mg de aspirină pe zi, medicii recomandă 75 mg

Interviul acordat publicației Journal și postarea ulterioară de pe rețelele de socializare subliniază cât de implicat este președintele în apărarea sănătății sale, după ce a petrecut o mare parte din campania electorală prezidențială din 2024 atacându-l pe predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, pentru propriile probleme de sănătate.

Medicul lui Trump, Dr. Sean Barbabella, a declarat pentru Journal că președintele ia zilnic 325 de miligrame de aspirină.

Potrivit Clinicii Mayo, o doză mică de aspirină, care „poate ajuta la prevenirea infarctului miocardic sau a accidentului vascular cerebral”, variază între 75 și 100 de miligrame, fiind recomandată în mod obișnuit 81 de miligrame. Clinica Mayo mai spune că, pentru terapia cu aspirină, doza zilnică „este de obicei între” 75 și 325 de miligrame.

Aspirina ajută la subțierea sângelui, ceea ce poate preveni formarea cheagurilor, dar vine și cu riscul de sângerare excesivă. În ultimii ani, ghidurile medicale au încetat să mai recomande aspirină zilnic pentru mulți adulți, deoarece riscurile depășesc beneficiile, iar unii sugerează oprirea completă a terapiei cu aspirină atunci când pacienții au peste 70 de ani.

Dr. Jonathan Reiner, profesor la Școala de Medicină și Științe ale Sănătății a Universității George Washington, care a fost cardiolog cu o lungă experiență pentru fostul vicepreședinte Dick Cheney, a declarat că ultimele actualizări de la Trump și echipa sa ridică mai multe întrebări decât răspund.

„Este neobișnuit să vezi acest tip de vânătăi cu o aspirină pe zi”, a spus Reiner. „Întrebarea mea este: Ia președintele vreun medicament care nu a fost dezvăluit de Casa Albă?”.

Cardiolog, despre doza de 325 mg aspirină pe zi: ”Nu folosim niciodată așa ceva”

Barbabella a declarat joi că Trump „rămâne într-o stare de sănătate excepțională”.

„Evaluările medicale și rezultatele de laborator ale președintelui Trump continuă să arate o sănătate metabolică excelentă și au dezvăluit că sănătatea sa cardiovasculară îl plasează cu 14 ani mai tânăr decât vârsta sa. Per total, președintele rămâne într-o stare de sănătate excepțională și perfect potrivit pentru a-și îndeplini atribuțiile de Comandant Suprem”, a spus el într-o declarație pentru CNN.

În urma unei serii de evenimente care au avut loc săptămâna trecută, Trump - devenit cel mai în vârstă președinte care a depus jurământul - a apărut cu decolorare sau vânătăi ușoare pe dosul mâinii stângi, pe lângă vânătăia mai persistentă de pe mâna dreaptă, vizibilă de luni de zile.

Casa Albă a explicat anterior că vânătăile de pe mâna dreaptă se datorează strângerii constante de mână, împreună cu un regim regulat de aspirină, care poate face ca o astfel de decolorare să fie mai frecventă.

Reiner a spus că 325 de miligrame de aspirină în fiecare zi nu reprezintă o doză foarte mare, dar nu există niciun motiv medical pentru a lua atât de mult zilnic. Când cineva își luxează o gleznă, a spus el, ar putea primi 325 de miligrame de aspirină la fiecare 4 ore, ceea ce ar fi considerat o doză mare.

„Aspirina a fost studiată în doze variate, iar motivul pentru care se administrează 81 de miligrame oamenilor este că aceasta este doza care pare să aibă cea mai bună combinație de protecție împotriva evenimentelor de coagulare și a sângerărilor cauzate de medicament”, a spus Reiner. „Cu alte cuvinte, 325 de miligrame cresc riscul de sângerare, dar nu sporesc eficacitatea. Așa că nu folosim niciodată așa ceva”.

„Marea problemă aici este transparența. Toate aceste probleme evidențiază cât de opacă a fost Casa Albă în ceea ce privește sănătatea președintelui”, a adăugat el.

Trump spune că nu suportă să facă exerciții fizice: ”Pur și simplu nu-mi place”

În interviu, Trump a discutat și despre o scanare pe care a suferit-o în octombrie, pe care a descris-o anterior reporterilor drept un RMN. La acea vreme, președintele a oferit puține detalii despre procedură sau despre ce medicii doreau să exploreze, spunându-le reporterilor că ar trebui să-i întrebe pe medicii săi.

Când a fost întrebat despre scanare de către Journal, Trump a spus că nu a fost un RMN, ci mai degrabă o tomografie computerizată. „Nu a fost un RMN”, a spus Trump. „A fost mai puțin decât atât. A fost o scanare”.

Barbabella a declarat că tomografia computerizată a fost efectuată „pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare”.

Luna trecută, Barbabella a publicat o notă în care spunea că imagistica medicală din octombrie a fost a sistemelor cardiovascular și abdominal al lui Trump și că ambele au arătat rezultate „perfect normale”.

În 2018, Trump a făcut o tomografie computerizată coronariană care a arătat unele anomalii - o acumulare constantă de placă în vasele sale de sânge, indicând o boală cardiacă moderată.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a apărat transparența administrației cu privire la testele primite de Trump, spunând într-o declarație de joi: „Medicii președintelui și Casa Albă au susținut întotdeauna că președintele a primit imagistică avansată”.

„Detalii suplimentare despre imagistică au fost dezvăluite chiar de președinte, deoarece acesta continuă să fie cel mai transparent și deschis președinte din istorie și nu are nimic de ascuns”, a adăugat ea, criticându-l în același timp pe Biden.

Trump a vorbit, de asemenea, despre măsurile pe care le-a luat pentru a trata alte afecțiuni, inclusiv umflarea picioarelor, despre care Casa Albă a anunțat în iulie că se datorează insuficienței venoase cronice - o afecțiune comună întâlnită frecvent la persoanele în vârstă.

Trump a declarat pentru Journal că a încercat șosete compresive, dar „nu i-au plăcut”. De asemenea, a sugerat că nu este interesat să facă exerciții fizice în mod regulat.

„Pur și simplu nu-mi place. E plictisitor”, a spus Trump. „Să merg pe o bandă de alergare sau să alerg ore în șir, așa cum fac unii oameni, nu e pentru mine”.

Trump afirmă că nu ațipește, doar închide ochii: ”E foarte relaxant”

Journal l-a întrebat, de asemenea, pe președinte despre cum pare că ațipește la evenimente publice recente și despre auzul său. Trump s-a apărat în ambele privințe.

În timpul unei ședințe de cabinet de luna trecută, Trump a închis ochii timp de câteva secunde. În mod similar, în timpul unui eveniment din 6 noiembrie din Biroul Oval, președintele a părut să închidă ochii sau să se chinuie să-i țină deschiși. Dar Trump a declarat pentru Journal că nu a adormit de fapt.

„Pur și simplu închid ochii. E foarte relaxant pentru mine”, a spus el despre faptul că avea ochii închiși. „Uneori îmi fac o poză clipind, clipind și mă prind clipind”.

Despre auzul său, Trump a spus că are dificultăți doar „când sunt mulți oameni care vorbesc”, dar în rest a minimalizat orice îngrijorare.

Înainte și după alegerea sa, Trump a pus la îndoială capacitatea predecesorului său de a servi, susținând chiar că Biden nu era la curent cu acțiunile semnate în numele său folosind autopen-ul, lucru pe care Biden îl neagă. Biden s-a retras din cursa din 2024 în urma unei performanțe dezastruoase la dezbaterea electorală, care a alimentat și mai mult îngrijorările și criticile cu privire la sănătatea și capacitatea sa de a servi.

