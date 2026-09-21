„Din păcate, Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina. Un număr mare dintre rafinăriile lor de motorină au fost aruncate în aer şi sunt, cel puţin temporar, scoase din funcţiune", a afirmat Trump într-o postare pe reţelele de socializare, potrivit Agerpres.

Declaraţia survine cu o zi înainte de întâlnirea programată cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU.

„Acest război ridicol şi nesfârşit cu Ucraina trebuie să înceteze", a adăugat Trump.